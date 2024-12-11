"Уже в ближайшие дни": в США предупредили о новом ударе "Орешником" по Украине, — СМИ

Американский чиновник рассказал, когда Россия может снова применить баллистическую ракету средней дальности. Однако в Вашингтоне не думают, что атака повлияет на ситуацию.

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В США считают, что через несколько дней ВС РФ могут запустить по Украине баллистическую ракету средней дальности "Орешник". Об этом сообщили 11 декабря в издании Bloomberg.

Американский чиновник, пожелавший остались неизвестным, рассказал, что Россия может запустить еще одну ракету "Орешник" уже в ближайшие дни. По его словам, президент РФ Владимир Путин имеет в своем арсенале лишь небольшое количество оружия нового образца.

Кроме того, неназванный официальный представитель отметил, что "Орешник" имеет меньшую боеголовку, чем другие ракеты, которые уже были выпущены по Украине. В США не считают, что оружие способно повлиять на ход войны.

В СМИ напомнили, что Кремль впервые применил "Орешник" в прошлом месяце. Тогда атака была ответом России на то, что Вашингтон предоставил ВСУ разрешение на удары американским оружием вглубь страны-агрессора.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко 10 декабря сообщил, что в стране планируется размещение ракеты "Орешник" уже во второй половине 2025 года. Он рассказал единственное свое условие, которое озвучил лидеру РФ Владимиру Путину.

9 декабря в СМИ со ссылкой на ГУР информировали, что РФ способна производить до 300 ракет "Орешник" в год и до 25 — в месяц. Однако руководитель ЦПД Андрей Коваленко эту информацию опроверг.