"Уже найближчими днями": у США попередили про новий удар "Орешником" по Україні, — ЗМІ

Американський чиновник розповів, коли Росія може знову застосувати балістичну ракету середньої дальності. Проте у Вашингтоні не думають, що атака вплине на ситуацію.

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У США вважають, що за кілька днів ЗС РФ можуть запустити по Україні балістичну ракету середньої дальності "Орешник". Про це повідомили 11 грудня у виданні Bloomberg.

Американський чиновник, який побажав залишилися невідомим, розповів, що Росія може запустити ще одну ракету "Орешник" вже найближчими днями. З його слів, президент РФ Володимир Путін має у своєму арсеналі лише невелику кількість зброї нового зразка.

Окрім того, неназваний офіційний представник зауважив, що "Орешник" має меншу боєголовку, ніж інші ракети, які вже були випущені по Україні. У США не вважають, що зброя здатна вплинути на перебіг війни.

У ЗМІ нагадали, що Кремль вперше застосував "Орешник" минулого місяця. Тоді атака була відповіддю Росії на те, що Вашингтон надав ЗСУ дозвіл на удари американською зброєю вглиб країни-агресорки.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко 10 грудня повідомив, що в країні планується розміщення ракети "Орешник" вже у другій половині 2025 року. Він розповів єдину свою умову, яку озвучив лідеру РФ Володимиру Путіну.

9 грудня у ЗМІ з посиланням на ГУР інформували, що РФ здатна вироблять до 300 ракет "Орешник" на рік та до 25 — на місяць. Однак керівник ЦПД Андрій Коваленко цю інформацію спростував.