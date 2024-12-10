РФ більше не погрожує "ядеркою", бо має ракету "Орешник": Путін про ядерну доктрину (відео)

Президент РФ Володимир Путіна заявив, що після появи ракети "Орешник" Кремль буде діяти особливо акуратно. Також політик висловився щодо зміни ядерної доктрини, яку підписав кілька тижнів тому.

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Росія не має потреби покращувати ядерну доктрину, прийняту восени 2024 року. Гіперзвукова балістична ракета середньої дальності "Орешник" цілком може замінити ядерну боєголовку, і про це важливо пам'ятати росіянам, які турбуються про свою країну. Про нове бачення доктрини і про значення "Орешника" президент РФ Володимир Путін розповів під час засідання Ради по розвитку громадського суспільства та прав людини. Політик долучився до нього по онлайн-зв'язку: про деталі написали у Telegram-каналі росЗМІ ТАСС.

Путін висловився щодо того, чи буде РФ посилювати ядерну доктрину. На думку очільника Кремля, немає потреби її посилювати, оскільки тепер у росіян є "сучасні системи озброєння" — ракети "Орешник". Зі слів російського президента, Москва зараз поводиться "стримано та акуратно" і намагається "проявляти волю" — так само мають поводитись росіяни, які "вважають РФ своєю батьківщиною і готові все зробити для її укріплення", сказав посадовець.

"Якщо розібратись, достатня кількість цих сучасних систем ставить на межу повної відсутності необхідності застосування ядерної зброї", — заявив Путін.

Ракета Орешник — деталі першого застосування

Зазначимо, перше застосування російської новітньої ракети "Орешник" відбулося зранку 21 листопада. На відео з місця подій видно яскравий спалах і політ боєголовки, яка у повітрі розділилась на шість частин і вдарила, ймовірно, на території заводу "Південмаш" у Дніпрі.

Мілітарні блогери припускали, що новий засіб ураження — модернізація ракети середньої дальності РС-26 "Рубеж" Після цього в ефір вийшов Володимир Путін, який заявив, що РФ вперше застосувала новітню балістичну ракету з неядерною гіперзвуковою боєголовкою "Орешник". Також політик запевнив, начебто експериментальна ракета досягла поставлених цілей. Мер Дніпра Борис Філатов, своєю чергою, заявив, що постраждав реабілітаційний центр.

Тим часом видання The New York Times опублікувало аналіз новітньої зброї, про яку заявили в РФ. Аналітики відзначили наявність суббоєприпасів — таке технічне рішення зазвичай не використовується в балістичних ракетах великої дальності. Вони погодились, що "Орешник" створили на основі "Рубеж". Діаметр ракети — близько метра, дальність — до 5,5 тис. км і вона може дістати до найвіддаленішого куточка Європи, ідеться у статті.

На початку грудня Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що РФ має не більш як дві-три ракети "Орешник". Втім, вже 10 грудня з'явилась заява видання Military Watch Magazine, що росіяни можуть їх виробляти по 25 на місяць. На заяві відреагували в РНБО: голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко написав, що такі заяви не відповідають дійсності.

Нагадуємо, 19 листопада речник Путіна Дмитро Пєсков висловився щодо новацій ядерної доктрини РФ і того, як вона може бути пов'язані з застосуванням західної зброї для ударів по російській території.