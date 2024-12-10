РФ больше не угрожает "ядеркой", потому что есть ракета "Орешник": Путин о ядерной доктрине (видео)

Президент РФ Владимир Путина заявил, что после появления ракеты "Орешник" Кремль будет действовать особенно аккуратно. Также политик высказался относительно изменения ядерной доктрины, которую подписал несколько недель назад.

Related video

Россия не нуждается в улучшении ядерной доктрины, принятой осенью 2024 года. Гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности "Орешник" вполне может заменить ядерную боеголовку, и об этом важно помнить россиянам, которые беспокоятся о своей стране. О новом видении доктрины и о значении "Орешника" президент РФ Владимир Путин рассказал во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Политик присоединился к нему по онлайн-связи: о деталях написали в Telegram-канале росСМИ ТАСС.

Путин высказался относительно того, будет ли РФ усиливать ядерную доктрину. По мнению главы Кремля, нет необходимости ее усиливать, поскольку теперь у россиян есть "современные системы вооружения" — ракеты "Орешник". По словам российского президента, Москва сейчас ведет себя "сдержанно и аккуратно" и пытается "проявлять волю" — так же должны вести себя россияне, которые "считают РФ своей родиной и готовы все сделать для ее укрепления", сказал чиновник.

"Если разобраться, достаточное количество этих современных систем ставит на грань полного отсутствия необходимости применения ядерного оружия", — заявил Путин.

Ракета Орешник — детали первого применения

Отметим, первое применение российской новейшей ракеты "Орешник" состоялось утром 21 ноября. На видео с места событий видно яркую вспышку и полет боеголовки, которая в воздухе разделилась на шесть частей и ударила, вероятно, на территории завода "Южмаш" в Днепре.

Милитарные блогеры предполагали, что новое средство поражения — модернизация ракеты средней дальности РС-26 "Рубеж". После этого в эфир вышел Владимир Путин, который заявил, что РФ впервые применила новейшую баллистическую ракету с неядерной гиперзвуковой боеголовкой "Орешник". Также политик заверил, будто экспериментальная ракета достигла поставленных целей. Мэр Днепра Борис Филатов, в свою очередь, заявил, что пострадал реабилитационный центр.

Тем временем издание The New York Times опубликовало анализ новейшего оружия, о котором заявили в РФ. Аналитики отметили наличие суббоеприпасов — такое техническое решение обычно не используется в баллистических ракетах большой дальности. Они согласились, что "Орешник" создали на основе "Рубеж". Диаметр ракеты — около метра, дальность — до 5,5 тыс. км и она может достать до самого отдаленного уголка Европы, говорится в статье.

В начале декабря Главное управление разведки Минобороны сообщило, что РФ имеет не более двух-трех ракет "Орешник". Впрочем, уже 10 декабря появилось заявление издания Military Watch Magazine, что россияне могут их производить по 25 в месяц. На заявление отреагировали в СНБО: глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко написал, что информация не соответствует действительности.

Напоминаем, 19 ноября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков высказался относительно новаций ядерной доктрины РФ и того, как она может быть связана с применением западного оружия для ударов по российской территории.