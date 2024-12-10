СМИ заявили, что РФ якобы может изготавливать 25 ракет "Орешник" ежемесячно: в СНБО отреагировали

Информация о темпах производства межконтинентальной баллистической ракеты "Орешник" является сознательным фейком, отметили в Центре противодействия дезинформации. Целью этого вброса является распространение страха в западных обществах.

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Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что распространенная в СМИ информация о том, что Россия якобы способна производить до 25 межконтинентальных баллистических ракет "Орешник" в месяц, не соответствует действительности. Об этом он написал в Тelegram после публикации этих данных Military Watch Magazine.

По его словам, издание, которое обнародовало дезинформацию на англоязычную аудиторию, выполняет роль прокладки для легитимизации выгодных для России нарративов и их дальнейшего распространения.

В ЦПД опровергли информацию, что РФ способна производить 25 ракет "Орешник" в месяц Фото: Скриншот

Коваленко пояснил, что из-за санкций цикл производства высокотехнологичных ракет в России значительно усложнился. Он отметил, что такие ракеты, как Х-101 и "Калибр", противник действительно продолжает производить и накапливать, благодаря использованию иранских дронов-камикадзе "Шахед" для атак. Однако, когда речь идет о производстве более сложных ракет, таких как "Кинжал", Россия способна производить лишь единицы.

"А "Орешник" — это еще более технологичный цикл, поэтому информация о штамповке этой МБР является сознательным фейком. Цель вброса — распространение страха в западных обществах", — написал

Напомним, 9 декабря издание Military Watch Magazine со ссылкой на данные ГУР МО Украины сообщило, что Россия якобы может производить до 300 ракет "Орешник" за год и до 25 штук в месяц.

6 декабря президент РФ Владимир Путин заявил о планах разместить баллистическую ракету средней дальности "Орешник" на территории Беларуси во второй половине 2025 года.