Лукашенко попросил: Россия в следующем году разместит "Орешник" в Беларуси

По словам Владимира Путина, определять, какие цели должен поразить переданный Россией "Орешник", будет руководство Беларуси.

Во второй половине 2025 года Россия планирует разместить баллистическую ракету средней дальности "Орешник" на территории Беларуси. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время совместного заседания высшего государственного совета в Минске.

Сначала Александр Лукашенко заявил. что Беларусь очень беспокоит ситуация в Западной Европе, особенно вблизи белорусских границ со стороны Польши и Литвы.

"Мы оцениваем это как опасность еще большую, чем со стороны Украины, которая воюет", — сказал Лукашенко.

По его словам Польша тратит огромные средства на вооружение своей армии.

"Я хочу публично попросить вас, чтобы новые системы вооружения и прежде всего "Орешник" были размещены на территории Беларуси. Это успокоило бы некоторые умы, которые уже готовы воевать против Беларуси", — подчеркнул Лукашенко.

Путин пообещал, что этот запрос Минска будет удовлетворен.

"Размещение таких комплексов, как "Орешник", на территории Беларуси возможно. Это станет возможным во второй половине следующего года", — ответил Путин.

Он также пояснил, что определение объектов поражения на территории вероятного противника будет осуществлять военно-политическое руководство Беларуси.

Напомним, 6 декабря эксперты указали на уязвимости ракет "Орешник" и "Калибр".

5 декабря по месту запуска ракеты "Орешник" прилетел украинский беспилотник.