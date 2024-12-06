Не изменят стратегический баланс: эксперты указали на уязвимости ракет "Орешник" и "Калибр"

По словам журналистов, несмотря на впечатляющие технологические характеристики российских ракет, в Украине их массовое применение не привело к продолжительному нарушению работы военной и гражданской инфраструктуры. А высокая стоимость и ограниченные производственные возможности снижают эффективность в затяжном конфликте.

Россия провела ряд ракетных пусков, направленных на то, чтобы усилить свой имидж военной сверхдержавы. Среди тестировавшихся образцов были ракеты "Орешник", "Калибр", "Оникс" и "Циркон". Москва, таким образом, стремится продемонстрировать свои технологические возможности международному сообществу. Об этом пишет Army Recognition.

По словам авторов публикации, эта активность выходит за рамки технических экспериментов, показывает амбиции и в то же время ограничения российской военной стратегии в контексте войны в Украине.

Недавнее заметное испытание прошло 4 декабря 2024 года — запускалась ракета "Циркон" в восточном Средиземноморье. Пуски проводились с фрегатов "Адмирал Горшков" и "Адмирал Головко" и сопровождались демонстрациями ракет "Калибр" на подводной лодке "Новороссийск" и ракет "Оникс" с батарей береговой обороны "Бастион".

Цель операции состояла в том, чтобы подчеркнуть военно-морские и технологические возможности России в стратегическом районе. Ракета "Циркон" способна развивать скорость до 9 Махов с дальностью полета 1000 километров и считается новой вехой в развитии российского вооружения.

Дозвуковая крылатая ракета "Калибр", развернутая с 2015 года, остается основной в российской стратегии точных дальних ударов. 28 ноября 2024 года ракеты "Калибр" запускались из Черного моря с дальностью полета до 2 500 км. Ракета зарекомендовала себя как универсальное оружие, используемое против наземных и морских целей. В Сирии и Украине "Калибры" использовались для поражения критически важной инфраструктуры, что продемонстрировало их роль в проецировании российской военной мощи.

"Оникс", еще одна ключевая ракета, развивающая скорость до 2,5 Маха с дальностью полета 600 километров, также используется в российской стратегии. В ходе учений в Средиземном море 3 декабря 2024 года береговой ракетный комплекс "Бастион-П" запускал ракеты "Оникс".

Издание называет ракету "Орешник", которой 21 ноября ударили по Днепру, значительным прогрессом в российской технологии гиперзвуковых ракет. Дальность полета ракеты — 5000 километров, скорость — более 12 000 км/ч. Ракета способна нести несколько боеголовок с независимым наведением.

Недостатки ракетной стратегии ВКС РФ

Пуск ракеты "Цикрон"

Несмотря на демонстрацию ракетных испытаний, это также указывает на ограниченность стратегии РФ. Несмотря на впечатляющие технологические характеристики российских ракет, они не изменили существенно стратегический баланс. В Украине массовое применение баллистических и крылатых ракет не привело к продолжительному нарушению работы украинской военной и гражданской инфраструктуры. Ко всему прочему, высокая стоимость этого оружия в сочетании с ограниченными производственными мощностями подрывает его эффективность в затяжном конфликте.

Важно

Россия продемонстрировала пуск ракеты "Циркон": эксперты указали на важную деталь на видео

Помимо оперативного использования, эти ракеты служат укреплению "ракетной дипломатии России", говорится в публикации.

Этот посыл направлен не только Западу, но и союзникам, таким, как Сирия, чтобы заверить в продолжении военной поддержки. Но Россия сталкивается со все большими трудностями в защите своего сирийского союзника от наступающих повстанцев. С начала войны в Украине присутствие России в Сирии постепенно сокращается.

Напомним, что 4 декабря сообщалось, что, по данным Минобороны, Украина вышла на серийное производство ракет "Паляница" и Р-360 "Нептун".

Также сообщалось, что Россия продемонстрировала пуск ракеты "Циркон". Эксперты, в свою очередь, указали на важную деталь на видео.