Россия продемонстрировала пуск ракеты "Циркон": эксперты указали на важную деталь на видео

Как отмечают военные обозреватели, представленные кадры могут быть архивными и взяты из предыдущих испытаний. Аналогичные видео пусков "Циркона" публиковались еще в 2020 году после тестов в Белом море.

3 декабря 2024 года Министерство обороны России заявило о проведении масштабных учений в Средиземном море, включавших пуски различных типов ракет. Для участия в маневрах были привлечены все корабли оперативного соединения ВМФ РФ, базирующегося в Тартусе. Это вызвало вопросы у западных аналитиков на фоне сообщений о возможной эвакуации россиян из сирийской базы. Особенность этих учений заключается в том, что впервые были показаны близкие кадры пуска гиперзвуковых ракет "Циркон" с фрегатов проекта 22350. Однако видео вызвало множество сомнений и дискуссий среди экспертов. Об этом пишет издание Defense Express.

Подлинность видео под вопросом

Авторы портала The War Zone высказывают предположение, что представленные кадры могут быть архивными и взяты из предыдущих испытаний. Аналогичные видео пусков "Циркона" публиковались еще в 2020 году после тестов в Белом море.

Запуск ракеты "Циркон" во время учений в декабре Фото: Defense Express

Скепсис аналитиков подкрепляется и тем, что в очередной раз поднимается спор о возможной связи "Циркона" с более старой сверхзвуковой ракетой П-800 "Оникс". Несмотря на это, прямых доказательств или технических данных, подтверждающих эту теорию, в открытых источниках не представлено.

Ограниченное количество носителей

Как отмечают обозреватели, "Цирконы" запускались с фрегатов проекта 22350, специально модернизированных для этих целей. Россия официально не раскрывает, какие именно изменения были внесены, но, вероятно, модификация затронула вертикальные пусковые установки, которых на каждом из этих кораблей установлено 16.

Запуск ракеты "Циркон" во время учений в декабре Фото: Defense Express

Это подчеркивает, что количество надводных носителей "Цирконов" в составе ВМФ РФ крайне ограничено. Вероятно, эти ракеты не адаптированы для размещения на других типах кораблей с вертикальными пусковыми установками, таких как корветы проекта "Буян-М" или "Каракурт".

Отсутствие видеодоказательств для других ракет

Примечательно, что до сих пор в открытом доступе нет записей пусков ракет П-800 "Оникс" с надводных кораблей, хотя Россия заявляла, что эти ракеты могут запускаться из пусковых установок типа 3С14. Отсутствие видео вызывает сомнения в достоверности заявлений о таких возможностях.

"Эти все детали имеют значение, потому что наглядно показывают, что в составе российского флота количество надводных носителей "Цирконов" ограничено, и эту гиперзвуковую ракету скорее всего вряд ли можно разместить на других ракетных кораблях ВМФ РФ с вертикальными пусковыми установками 3С14", — говорится в материале обозревателей.

Пусковая установка 3С14 Фото: Defense Express

Интересно отметить, что в открытом доступе отсутствуют записи пусков ракет П-800 "Оникс" с надводных кораблей. Это вызывает удивление, поскольку российская сторона заявляла о возможности запуска таких ракет с пусковых установок типа 3С14, которые установлены на корветах проектов 21631 "Буян-М", 22800 "Каракурт" и фрегатах проекта 11356. Отсутствие видеоматериалов существенно затрудняет сравнение пусков "Циркона" с надводных кораблей.

"На этом фоне отдельно возникает предположение о том, что возможно россияне в своих заявлениях преувеличивали, и поэтому П-800 "Оникс" не адаптирован для пуска с 3С14. Ну и также — отдельно возникает вопрос о конкретном характере переделок, который понадобился для модернизации фрегатов проекта 22350 для роли носителей "Цирконов", – резюмируют обозреватели.

Напомним, 4 декабря сообщалось, что ВС РФ впервые детально показали запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" в ходе учений в Средиземном море.