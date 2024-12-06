Росія продемонструвала пуск ракети "Циркон": експерти вказали на важливу деталь на відео

Як зазначають військові оглядачі, представлені кадри можуть бути архівними і взяті з попередніх випробувань. Аналогічні відео пусків "Циркону" публікувалися ще 2020 року після тестів у Білому морі.

3 грудня 2024 року Міністерство оборони Росії заявило про проведення масштабних навчань у Середземному морі, що включали пуски різних типів ракет. Для участі в маневрах було залучено всі кораблі оперативного з'єднання ВМФ РФ, що базується в Тартусі. Це викликало питання у західних аналітиків на тлі повідомлень про можливу евакуацію росіян із сирійської бази. Особливість цих навчань полягає в тому, що вперше були показані близькі кадри пуску гіперзвукових ракет "Циркон" із фрегатів проєкту 22350. Однак відео викликало безліч сумнівів і дискусій серед експертів. Про це пише видання Defense Express.

Справжність відео під питанням

Автори порталу The War Zone висловлюють припущення, що представлені кадри можуть бути архівними й взяті з попередніх випробувань. Аналогічні відео пусків "Циркону" публікувалися ще 2020 року після тестів у Білому морі.

Запуск ракети "Циркон" під час навчань у грудні Фото: Defense Express

Скепсис аналітиків підкріплюється і тим, що вкотре підіймається суперечка про можливий зв'язок "Циркону" зі старішою надзвуковою ракетою П-800 "Онікс". Попри це, прямих доказів або технічних даних, що підтверджують цю теорію, у відкритих джерелах не представлено.

Обмежена кількість носіїв

Як зазначають оглядачі, "Циркони" запускали з фрегатів проєкту 22350, спеціально модернізованих для цих цілей. Росія офіційно не розкриває, які саме зміни було внесено, але, ймовірно, модифікація торкнулася вертикальних пускових установок, яких на кожному з цих кораблів встановлено 16.

Запуск ракети "Циркон" під час навчань у грудні Фото: Defense Express

Це підкреслює, що кількість надводних носіїв "Цирконів" у складі ВМФ РФ вкрай обмежена. Ймовірно, ці ракети не адаптовані для розміщення на інших типах кораблів із вертикальними пусковими установками, таких як корвети проєкту "Буян-М" або "Каракурт".

Відсутність відеодоказів для інших ракет

Примітно, що досі у відкритому доступі немає записів пусків ракет П-800 "Онікс" з надводних кораблів, хоча Росія заявляла, що ці ракети можуть запускатися з пускових установок типу 3С14. Відсутність відео викликає сумніви в правдивості заяв про такі можливості.

"Ці всі деталі мають значення, тому що наочно показують, що у складі російського флоту кількість надводних носіїв "Цирконів" обмежена, і цю гіперзвукову ракету, найімовірніше, навряд чи можна розмістити на інших ракетних кораблях ВМФ РФ із вертикальними пусковими установками 3С14", — ідеться в матеріалі оглядачів.

Пускова установка 3С14 Фото: Defense Express

Цікаво зазначити, що у відкритому доступі відсутні записи пусків ракет П-800 "Онікс" з надводних кораблів. Це викликає здивування, оскільки російська сторона заявляла про можливість запуску таких ракет з пускових установок типу 3С14, які встановлені на корветах проєктів 21631 "Буян-М", 22800 "Каракурт" і фрегатах проєкту 11356. Відсутність відеоматеріалів істотно ускладнює порівняння пусків "Циркону" з надводних кораблів.

"На цьому тлі окремо виникає припущення про те, що можливо росіяни у своїх заявах перебільшували, і тому П-800 "Онікс" не адаптований для пуску з 3С14. Ну і також — окремо виникає питання про конкретний характер переробок, який знадобився для модернізації фрегатів проєкту 22350 для ролі носіїв "Цирконів", — резюмують оглядачі.

Нагадаємо, 4 грудня повідомлялося, що ЗС РФ уперше детально показали запуск гіперзвукової ракети "Циркон" під час навчань у Середземному морі.