Не змінять стратегічного балансу: експерти вказали на вразливості ракет "Ліщина" і "Калібр"

За словами журналістів, попри на високі технологічні характеристики російських ракет, в Україні їхнє масове застосування не призвело до тривалого порушення роботи військової та цивільної інфраструктури. А висока вартість і обмежені виробничі можливості знижують ефективність у затяжному конфлікті.

Росія провела низку ракетних пусків, спрямованих на те, щоб посилити свій імідж військової наддержави. Серед зразків, що тестувалися, були ракети "Орішник", "Калібр", "Онікс" і "Циркон". Москва, таким чином, прагне продемонструвати свої технологічні можливості міжнародній спільноті. Про це пише Army Recognition.

За словами авторів публікації, ця активність виходить за рамки технічних експериментів, показує амбіції та водночас обмеження російської військової стратегії в контексті війни в Україні.

Нещодавнє помітне випробування відбулося 4 грудня 2024 року — запускали ракету "Циркон" у східному Середземномор'ї. Пуски проводили з фрегатів "Адмірал Горшков" і "Адмірал Головко", їх супроводжували демонстрації ракет "Калібр" на підводному човні "Новоросійськ" і ракет "Онікс" із батарей берегової оборони "Бастіон".

Мета операції полягала в тому, щоб підкреслити військово-морські та технологічні можливості Росії в стратегічному районі. Ракета "Циркон", здатна розвивати швидкість до 9 Махів з дальністю польоту 1000 кілометрів, і вважається віхою в розвитку російського озброєння.

Дозвукова крилата ракета "Калібр", розгорнута з 2015 року, залишається основною в російській стратегії точних дальніх ударів. 28 листопада 2024 року ракети "Калібр" запускалися з Чорного моря з дальністю польоту до 2500 км. Ракета зарекомендувала себе як універсальна зброя, що використовується проти наземних і морських цілей. У Сирії та Україні "Калібри" використовувалися для ураження критично важливої інфраструктури, що продемонструвало їхню роль у проєктуванні російської військової потужності.

"Онікс", ще одна ключова ракета, що розвиває швидкість до 2,5 Маха з дальністю польоту 600 кілометрів, також використовується в російській стратегії. Під час навчань у Середземному морі 3 грудня 2024 року береговий ракетний комплекс "Бастіон-П" запускав ракети "Онікс".

Видання називає ракету "Орішник", якою 21 листопада вдарили по Дніпру, значним прогресом у російській технології гіперзвукових ракет. Дальність польоту ракети — 5000 кілометрів, швидкість — понад 12 000 км/год. Ракета здатна нести кілька боєголовок із незалежним наведенням.

Недоліки ракетної стратегії ВКС РФ

Пуск ракети "Цикрон"

Попри демонстрацію ракетних випробувань, це також вказує на обмеженість стратегії РФ. Технологічні характеристики російських ракет вражають, але вони не змінили суттєво стратегічний баланс. В Україні масове застосування балістичних і крилатих ракет не призвело до тривалого порушення роботи української військової та цивільної інфраструктури. До всього іншого, висока вартість цієї зброї в поєднанні з обмеженими виробничими потужностями підриває її ефективність у затяжному конфлікті.

Важливо

Росія продемонструвала пуск ракети "Циркон": експерти вказали на важливу деталь на відео

Крім оперативного використання, ці ракети служать зміцненню "ракетної дипломатії Росії", ідеться в публікації.

Це посилання спрямоване не тільки Заходу, а й союзникам, таким як Сирія, щоб запевнити в продовженні військової підтримки. Але Росія стикається з дедалі більшими труднощами в захисті свого сирійського союзника від повстанців, що наступають. З початку війни в Україні присутність Росії в Сирії поступово скорочується.

Нагадаємо, що 4 грудня повідомлялося, що, за даними Міноборони, Україна вийшла на серійне виробництво ракет "Паляниця" і Р-360 "Нептун".

Також повідомлялося, що Росія продемонструвала пуск ракети "Циркон". Експерти, зі свого боку, вказали на важливу деталь на відео.