По месту запуска ракеты "Орешник" прилетел украинский беспилотник, — CМИ (карта)

Сообщается, что украинский беспилотник якобы взорвался в нескольких метрах от полигона, повредив ограждения.

Полигон Капустин Яр на территории Астраханской области подвергся атаке украинского беспилотника. Об этом сообщает российский Telegram-канал Mash.

Отмечается, что под удар попал объект, находящийся на территории полигона, с которого россияне запускали по Днепру баллистическую ракету "Орешник".

Другие российские источники пишут, что местные системы ПВО якобы сбили беспилотный аппарат в нескольких метрах от въезда на территорию, при этом взрывная волна повредила ворота.

Полигон Капустин Яр на карте

Сообщения Минобороны РФ

Между тем официальные источники РФ информацию об атаке на Капустин Яр не подтверждали. В российском Минобороны сообщили, что минувшей ночью дежурные силы противовоздушной обороны России отразили атаку 16 украинских беспилотников самолетного типа.

Согласно заявлению ведомства, большая часть дронов, 14 единиц, была сбита над Брянской областью, еще по одному беспилотнику уничтожено в Белгородской и Курской областях.

Удар по Белгородской области

Региональные власти Белгородской области сообщили, что со стороны Украины было выпущено 40 беспилотников. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о повреждениях в городе Шебекино и поселке Политотдельский.

В результате ударов были повреждены автомобили и выбиты окна в нескольких квартирах, однако, по предварительным данным, пострадавших среди мирного населения нет.

В Курской и Брянской областях информация о повреждениях или жертвах не поступала.

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Напомним, после атаки россиян новой ракетной системой начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов отметил, что в октябре противник должен был изготовить два образца экспериментальной ракеты "Кедр", а "Орешник" — это просто название научно-исследовательской работы.

Британские журналисты также прокомментировали возможности нового оружия РФ. Как рассказали в The Daily Mail "чудо-оружие" Владимира Путина, которым ударили по Днепру, не нанесло ожидаемых повреждений, так как цеха завода "Южмаш" остались нетронутыми.