По місцю запуску ракети "Орешник" прилетів український безпілотник, — ЗМІ (карта)

Повідомляють, що український безпілотник нібито вибухнув за кілька метрів від полігону, пошкодивши огорожі.

Полігон Капустин Яр на території Астраханської області зазнав атаки українського безпілотника. Про це повідомляє російський Telegram-канал Mash.

Зазначається, що під удар потрапив об'єкт, розташований на території полігону, з якого росіяни запускали по Дніпру балістичну ракету "Орешник".

Інші російські джерела пишуть, що місцеві системи ППО нібито збили безпілотний апарат за кілька метрів від в'їзду на територію, водночас вибухова хвиля пошкодила ворота.

Полігон Капустин Яр на карті

Повідомлення Міноборони РФ

Тим часом офіційні джерела РФ інформацію про атаку на Капустин Яр не підтверджували. У російському Міноборони повідомили, що минулої ночі чергові сили протиповітряної оборони Росії відбили атаку 16 українських безпілотників літакового типу.

Згідно із заявою відомства, більшу частину дронів, 14 одиниць, було збито над Брянською областю, ще по одному безпілотнику знищено в Бєлгородській і Курській областях.

Удар по Бєлгородській області

Регіональна влада Бєлгородської області повідомила, що з боку України було випущено 40 безпілотників. Губернатор регіону В'ячеслав Гладков повідомив про влучання в місті Шебекіно і селищі Політотдельський.

Унаслідок ударів було пошкоджено автомобілі та вибито вікна в кількох квартирах, однак, за попередніми даними, постраждалих серед мирного населення немає.

У Курській і Брянській областях інформація про пошкодження або жертви не надходила.

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Нагадаємо, після атаки росіян новою ракетною системою начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов зазначив, що в жовтні противник мав виготовити два зразки експериментальної ракети "Кедр", а "Орешник" — це просто назва науково-дослідної роботи.

Британські журналісти також прокоментували можливості нової зброї РФ. Як розповіли в The Daily Mail, "диво-зброя" Володимира Путіна, якою вдарили по Дніпру, не завдала очікуваних ушкоджень, оскільки цехи заводу "Південмаш" залишилися недоторканими.