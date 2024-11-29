"Тривожну валізку" не ховайте: що робити в разі загрози удару ракетою "Орешник"

Росія погрожує ударом по Україні не порожнім "Орешником", а спорядженим бойовою частиною. Небо над Капустиним Яром закрите до вечора суботи, попереджень про пуски не було. Фокус ділиться порадами, як діяти за реальної загрози.

Президент Росії Володимир Путін відкрито погрожує ударом комплексом "Орешник" по Україні. На засіданні керівників країн блоку ОДКБ в Астані 28 листопада він заявив, що Генеральний штаб разом із Міністерством оборони РФ уже підбирають цілі. У списку — "центри ухвалення рішень", військові об'єкти та підприємства оборонної промисловості.

Росія продовжить випробування "Орешник" у відповідь на удари ЗСУ далекобійними британськими та американськими ракетами по Брянській і Курській областях. Потужність удару ракети можна порівняти з ядерною зброєю, наголошував російський президент.

Тим часом джерела агентства Reuters, знайомі з даними американської розвідки, кажуть, що дозвіл бити далекобійною зброєю по Росії не збільшив ризик ядерної атаки, попри дедалі більш войовничі заяви Путіна.

"Оцінки були послідовні: ATACMS не змінять ядерних розрахунків Росії", — заявив співрозмовник.

Температура вражаючих елементів "Орешник" сягає 4000 градусів Фото: Getty Images

Варто уточнити, що Путін на пресконференції розповідав із захопленням журналістам про смертоносну дію зброї. Температура уражальних елементів досягає 4 000 градусів і порівняв влучання "Орешником" із ударом метеорита.

"Якщо мені пам'ять не зраджує, на поверхні Сонця температура 5,5-6 тисяч градусів. Тому все, що перебуває в епіцентрі вибуху, розділяється на фракції, на елементарні частинки. Перетворюється, по суті кажучи, на пил", — зауважив глава РФ.

Міноборони Росії закрило небо над полігоном Капустин Яр до 30 листопада 2024 року. Російські медіа нагнітають ситуацію: скоро відбудуться випробування вже не порожнього "Орешника", Київ нібито атакують ракетою з бойовими зарядами, що стане неофіційним сигналом Заходу про серйозні наміри Кремля.

"Нічого нового" чи краще бігти? Що робити в разі небезпеки удару "Орешником"

Українська влада не поспішає попереджати українців про можливий удар "Орешником". Офіційних повідомлень про застосування цього озброєння до 30 листопада поки що не було.

Коментуючи погрози Путіна про застосування нових ракет, керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що це — не більше ніж спроба перешкодити закінчити велику війну.

Росія за час бойових дій використовувала практично всі види наявних озброєнь — від підводних човнів до стратегічної авіації. Нічого принципово нового росіяни не показали у випадку з ударом "Орешником", зауважував він.

Не можна виключати, що російські військові заповнять усі шість блоків ракети фугасними снарядами для наступного удару. Потужність вибухів у цьому разі буде значною, каже Фокусу експерт із ядерної безпеки, інструктор з виживання і тактичної медицини Ігор Молодан.

Після сигналу повітряної тривоги у цивільних залишиться в середньому п'ять хвилин, щоб сховатися в укритті. Російська влада обіцяла попереджати населення українських регіонів, куди полетить ракета.

"Очікуються дуже масштабні руйнування від "Орешника". Сьогодні-завтра, судячи із заяви російської сторони, слід чекати сповіщень. Звісно, після звісток про пуски потрібно реагувати негайно і покинути регіон", — радить він.

Велику роль у попередженні про небезпеку обстрілів України відіграють моніторингові Teelgram-канали. Під час загрози пусків із полігону Капустин Яр слід уже мати "тривожну валізку".

Анонс удару "Орешником" може відбутися за 6-12 годин

На переконання фахівця, Путін не сповіщатиме українців за 5 хвилин до удару "Орешником", адже він вважає, що цю зброю неможливо перехопити засобами ППО. Настільки оптимістичні оцінки, очевидно, подали йому російські фахівці. Анонс удару відбудеться за 6-12 годин і зазначену зону ураження потрібно терміново покинути, попри те, що пуски можуть не відбутися.

"Західні розвідки в режимі онлайн відстежують усі ці пуски, йдеться ж про носій ядерної зброї", — продовжив він.

Далеко від епіцентру вибуху експерт радить спуститися в напівпідвальні приміщення, підземні переходи, паркінги або станції метро після сигналу тривоги. Якщо продумати маршрут, можна за 5-7 хвилин добігти до укриття. Хоча заявлені протибункертні здібності ракети змушують замислитися, чи допоможе це.

"Ракета вражає навіть високозахищені об'єкти, розташовані на великій глибині. Усе, що перебуває в епіцентрі вибуху, розділяється на фракції, елементарні частинки, перетворюється, по суті, на пил", — говорив російський президент.

Тим, хто вирішив залишитися у квартирах, Молодан радить ховатися ближче до шахти ліфта, найміцнішого простору в багатоповерхових будинках. Ефективними укриттями є паркінги, метро і підземні переходи.

Варто наголосити, що Київ краще за інші українські міста прикритий західними системами ППО, успішних російських ударів по центру столиці за час війни було вкрай небагато. Ракети ЗС РФ ще не вражали урядові будівлі в столиці, але на що здатен "Орешник", поки що невідомо.

Нагадаємо, у Пентагоні вважають, що "Орешник" — це модифікація міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубеж". Росія випробовує її з 2011 року.

Джерела агентства Reuters зазначали, що випущена Росією по Дніпру 21 листопада балістична ракета містила кілька боєголовок без вибухівки. У США впевнені, що на озброєнні російської армії є всього кілька таких ракет.