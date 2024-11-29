"Тревожный чемоданчик" не прячьте: что делать в случае угрозы удара ракетой "Орешник"

Россия грозит ударом по Украине не пустым "Орешником", а снаряженным боевой частью. Небо над Капустиным Яром закрыто до вечера субботы, предупреждений о пусках не было. Фокус делится советами, как действовать при реальной угрозе.

Президент России Владимир Путин открыто угрожает ударом комплексом "Орешник" по Украине. На заседании руководителей стран блока ОДКБ в Астане 28 ноября он заявил, что Генеральный штаб вместе с Министерством обороны РФ уже подбирают цели. В списке — "центры принятия решений", военные объекты и предприятия оборонной промышленности.

Россия продолжит испытания "Орешника" в ответ на удары ВСУ дальнобойными британскими и американскими ракетами по Брянской и Курской областям. Мощность удара ракеты сопоставима с ядерным оружием, подчеркивал российский президент.

Тем временем источники агентства Reuters, знакомые с данными американской разведки, говорят, что разрешение бить дальнобойным оружием по России не увеличило риск ядерной атаки, несмотря на все более воинственные заявления Путина.

"Оценки были последовательны: ATACMS не изменят ядерные расчеты России", — заявил собеседник.

Температура поражающих элементов "Орешника" достигает 4000 градусов Фото: Getty Images

Стоит уточнить, что Путин на пресс-конференции рассказывал с восторгом журналистам о смертоносном действии оружия. Температура поражающих элементов достигает 4000 градусов и сравнил попадание "Орешника" с ударом метеорита.

"Если мне память не изменяет, на поверхности солнца температура 5,5–6 тысяч градусов. Поэтому все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, на элементарные частицы. Превращается, по сути говоря, в пыль", — заметил глава РФ.

Минобороны России закрыло небо над полигоном Капустин Яр до 30 ноября 2024 года. Российские медиа нагнетают ситуацию: скоро пройдут испытания уже не пустого "Орешника", Киев якобы атакуют ракетой с боевыми зарядами, что станет неофициальным сигналом Западу о серьезных намерениях Кремля.

"Ничего нового" или лучше бежать? Что делать при опасности удара "Орешником"

Украинские власти не спешат предупреждать украинцев о возможном ударе "Орешником". Официальных сообщений о применении данного вооружения до 30 ноября пока не было.

Комментируя угрозы Путина о применении новых ракет, руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что это — не более чем попытка помешать закончить большую войну.

Россия за время боевых действий использовала практически все виды имеющихся вооружений — от подлодок до стратегической авиации. Ничего принципиально нового россияне не показали в случае с ударом "Орешником", замечал он.

Нельзя исключать, что российские военные заполнят все шесть блоков ракеты фугасными снарядами для следующего удара. Мощность взрывов в этом случае будет значительной, говорит Фокусу эксперт по ядерной безопасности, инструктор по выживанию и тактической медицине Игорь Молодан.

После сигнала воздушной тревоги у гражданских останется в среднем пять минут, чтобы спрятаться в укрытии. Российские власти обещали предупреждать население украинских регионов, куда полетит ракета.

"Ожидаются очень масштабные разрушения от "Орешника". Сегодня-завтра, судя по заявлению российской стороны, следует ждать оповещений. Конечно, после известий о пусках нужно реагировать немедленно и покинуть регион", — советует он.

Большую роль в предупреждении об опасности обстрелов Украины играют мониторинговые Teelgram-каналы. Во время угрозы пусков с полигона Капустин Яр следует уже иметь "тревожный чемоданчик".

Анонс удара "Орешником" может последовать за 6-12 часов

По убеждению специалиста, Путин не будет оповещать украинцев за 5 минут до удара "Орешником", ведь он считает, что это оружие невозможно перехватить средствами ПВО. Столь оптимистичные оценки, очевидно, подали ему российские специалисты. Анонс удара последует за 6-12 часов и указанную зону поражения нужно срочно покинуть, несмотря на то, что пуски могут не состояться.

"Западные разведки в режиме онлайн отслеживают все эти пуски, речь же идет о носителе ядерного оружия", — продолжил он.

Вдали от эпицентра взрыва эксперт советует спуститься в полуподвальные помещения, подземные переходы, паркинги или станции метро после сигнала тревоги. Если продумать маршрут, можно за 5-7 минут добежать до укрытия. Хотя заявленные противобункертые способности ракеты заставляют задуматься, поможет ли это.

"Ракета поражает даже высокозащищенные объекты, расположенные на большой глубине. Все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, элементарные частицы, превращается, по сути, в пыль", — говорил российский президент.

Решившим остаться в квартирах Молодан советует прятаться ближе к шахте лифта, самом крепком пространстве в многоэтажных домах. Эффективными укрытиями яляются паркинки, метро и подземные переходы.

Стоит подчеркнуть, что Киев лучше других украинских городов прикрыт западными системами ПВО, успешных российских ударов по центру столицы за время войны было крайне немного. Ракеты ВС РФ еще не поражали правительственные здания в столице, но на что способен "Орешник", пока неизвестно.

Напомним, в Пентагоне считают, что "Орешник" — это модификация межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж". Россия испытывает ее с 2011 года.

Источники агентства Reuters отмечали, что выпущенная Россией по Днепру 21 ноября баллистическая ракета содержала несколько боеголовок без взрывчатки. В США уверены, что на вооружении российской армии имеется всего несколько таких ракет.