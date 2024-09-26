Россия может изменить ядерную доктрину: аналитики обозначили последствия для Украины
Изменения в российской ядерной доктрине фактически легализуют право на превентивный ядерный удар как по Украине, считают эксперты. Ведь украинские силы в любом случае продолжат наносить удары по военным объектам на территории РФ.
Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности заявил о намерении расширить условия использования ядерного вооружения, что вызывает серьезные опасения на международной арене. Эти изменения становятся важным маркером, подчеркивающим, что российский лидер всегда пытается узаконить свои преступления, а ядерный шантаж стал для Москвы единственным инструментом коммуникации. Об этом говорится в материале Defense Express от 26 сентября.
Что заявил Путин
В своей речи на совещании по ядерному сдерживанию глава Кремля отметил, что одним из ключевых нововведений является положение о том, что агрессия против России со стороны неядерного государства, поддерживаемая или совершаемая с участием ядерной державы, будет рассматриваться как их совместное нападение.
Еще одним важным дополнением стало разрешение на применение ядерного оружия в случае получения достоверной информации о массированном пуске средств воздушно-космического нападения, таких как крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА), если они пересекли российскую границу.
Ядерная доктрина РФ
Документ, "Основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания", был принят в 2020 году и уже тогда расширил политику ядерного сдерживания. В текущей редакции основные условия для применения ядерного оружия включают:
- Достоверная информация об атаке баллистическими ракетами.
- Использование ядерного или другого оружия массового поражения по территории РФ или ее союзников.
- Удар по критически важным объектам России, способным сорвать ответные действия ядерных сил.
- Неядерная агрессия против Российской Федерации, когда "под угрозой само существование государства".
Комментарии аналитиков
Последний пункт, как отметили аналитики, и стал новшеством, так как вводит размытое понятие "угрозы существования государства", которое может быть использовано для оправдания применения ядерного оружия.
"Теперь… ядерное оружие Кремль планирует использовать и в случае "массированного пуска и перехода через границу средств воздушно-космического нападения", в перечень которого попали не только крылатые ракеты, но и БПЛА и все другие летательные аппараты", — подчеркнули авторы материала.Важно
Еще одно важное изменение касается агрессии со стороны неядерного государства, которое теперь может быть расценено как совместное нападение с поддержкой ядерного государства. Это изменение отражает точку зрения Кремля на текущую ситуацию, в частности, когда Украина атакует российские объекты с использованием как западного, так и собственного оружия. Размытые термины "участие" и "поддержка" открывают простор для широких трактовок.
Таким образом, изменения в российской ядерной доктрине фактически легализуют право на превентивный ядерный удар как по Украине, так и по странам НАТО или ЕС. Данная инициатива, вероятно, была предпринята на фоне нерешительности Запада, с целью усиления ядерного шантажа.
"По мнению Кремля именно такой подход к запугиванию должен сделать их очередную "красную линию" еще краснее. Будет ли это иметь смысл станет известно очевидно лишь со временем, как и то будет ли она работать. Потому что Украина в любом случае продолжит наносить массовые дальнобойные удары дронами и уничтожать такие стратегические объекты РФ", — подытожили эксперты.Важно
Напомним, по мнению специалистов американского Института изучения войны Россия вряд ли применит ядерное оружие, а президент РФ Владимир Путин через внесение изменений в ядерную доктрину пытается вызвать новую волну паники у западных лидеров.