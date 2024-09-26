Россия может изменить ядерную доктрину: аналитики обозначили последствия для Украины

Изменения в российской ядерной доктрине фактически легализуют право на превентивный ядерный удар как по Украине, считают эксперты. Ведь украинские силы в любом случае продолжат наносить удары по военным объектам на территории РФ.

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Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности заявил о намерении расширить условия использования ядерного вооружения, что вызывает серьезные опасения на международной арене. Эти изменения становятся важным маркером, подчеркивающим, что российский лидер всегда пытается узаконить свои преступления, а ядерный шантаж стал для Москвы единственным инструментом коммуникации. Об этом говорится в материале Defense Express от 26 сентября.

Что заявил Путин

В своей речи на совещании по ядерному сдерживанию глава Кремля отметил, что одним из ключевых нововведений является положение о том, что агрессия против России со стороны неядерного государства, поддерживаемая или совершаемая с участием ядерной державы, будет рассматриваться как их совместное нападение.

Еще одним важным дополнением стало разрешение на применение ядерного оружия в случае получения достоверной информации о массированном пуске средств воздушно-космического нападения, таких как крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА), если они пересекли российскую границу.

Ядерная доктрина РФ

Документ, "Основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания", был принят в 2020 году и уже тогда расширил политику ядерного сдерживания. В текущей редакции основные условия для применения ядерного оружия включают:

Достоверная информация об атаке баллистическими ракетами. Использование ядерного или другого оружия массового поражения по территории РФ или ее союзников. Удар по критически важным объектам России, способным сорвать ответные действия ядерных сил. Неядерная агрессия против Российской Федерации, когда "под угрозой само существование государства".

Комментарии аналитиков

Последний пункт, как отметили аналитики, и стал новшеством, так как вводит размытое понятие "угрозы существования государства", которое может быть использовано для оправдания применения ядерного оружия.

"Теперь… ядерное оружие Кремль планирует использовать и в случае "массированного пуска и перехода через границу средств воздушно-космического нападения", в перечень которого попали не только крылатые ракеты, но и БПЛА и все другие летательные аппараты", — подчеркнули авторы материала.

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Еще одно важное изменение касается агрессии со стороны неядерного государства, которое теперь может быть расценено как совместное нападение с поддержкой ядерного государства. Это изменение отражает точку зрения Кремля на текущую ситуацию, в частности, когда Украина атакует российские объекты с использованием как западного, так и собственного оружия. Размытые термины "участие" и "поддержка" открывают простор для широких трактовок.

Таким образом, изменения в российской ядерной доктрине фактически легализуют право на превентивный ядерный удар как по Украине, так и по странам НАТО или ЕС. Данная инициатива, вероятно, была предпринята на фоне нерешительности Запада, с целью усиления ядерного шантажа.

"По мнению Кремля именно такой подход к запугиванию должен сделать их очередную "красную линию" еще краснее. Будет ли это иметь смысл станет известно очевидно лишь со временем, как и то будет ли она работать. Потому что Украина в любом случае продолжит наносить массовые дальнобойные удары дронами и уничтожать такие стратегические объекты РФ", — подытожили эксперты.

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Напомним, по мнению специалистов американского Института изучения войны Россия вряд ли применит ядерное оружие, а президент РФ Владимир Путин через внесение изменений в ядерную доктрину пытается вызвать новую волну паники у западных лидеров.