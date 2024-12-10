Поставив Путіну одну умову: Лукашенко зробив заяву про ядерну зброю і "Орешник" в Білорусі

Лідер Білорусі Олександр Лукашенко запевнив, що непомітно завіз десятки ядерних боєголовок. Також він повідомив, що країна виготовить пускову установку для російської балістики.

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У Білорусі з’явилась ядерна зброя. Про це 10 грудня заявив президент Олександр Лукашенко, як передали у "БЕЛТА".

"Я сюди ввіз ядерні боєголовки. Не один десяток штук", — запевнив він.

Зі слів політика, опоненти, які списують повідомлення про появу у Білорусі ядерного потенціалу на жарт, просто все "проґавили".

"Вони навіть не помітили, як ми сюди їх завезли", — зазначив він.

Лукашенко визнав, що застосування ядерної зброї — це "велика відповідальність".

"Але я попередив усіх своїх ворогів, "друзів" та суперників: якщо тільки ви наступите на лінію державного кордону, відповідь буде миттєвою. Я не дивитимуся — ядерна зброя чи ще якась", — повідомив він.

Лідер розповів, що така позиція узгоджена з Росією. Він уточнив, що йдеться не про стратегічну зброю, яку раніше Білорусь віддала, а про тактичну. Однак він запевнив, що ці боєголовки "в 5 разів потужніші" за "Орешник".

Пускову установку під "Орешник" зроблять у Білорусі

Також Лукашенко прокоментував ймовірне розміщення на території Білорусі балістичних ракет середньої дальності "Орешник". Пускову установку під них планують виробити на території країни, а ракету "безплатно поставлять" з Росії. Політик розкрив приблизні терміни — "друга половина наступного року".

"Ми зараз думаємо, де, на яких площах розмістити цю зброю. У нас від розміщення стратегічних ядерних ракет майданчики збережені", — повідомив він.

Президент зазначив, що у Білорусі приблизно 30 таких майданчиків. Обиратимуть так, щоб відстань до об’єктів ураження була мінімальною, після чого розмістять і націлять наданий Росією "Орешник".

Лукашенко розповів, що озвучив президенту РФ Володимиру Путіну лише одну умову — ціль визначатиме Білорусь, а не Росія.

"Тобто разом натискатимемо на кнопку, не дай боже, якщо це потрібно. Але цілі визначатимемо ми. Погодився", — передав він.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін також підтверджував, що планує розмістити ракету "Орешник" на території Білорусі у другій половині 2025 року. При цьому лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його турбує ситуація поблизу кордонів з Польщею та Литвою.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов пояснив, як Україна може збивати балістичну ракету "Орешник".