Запчастини й проєкт були вже відомі: по "Орешнику" може працювати Patriot, — експерт (відео)

Дмитро Снєгирьов наголосив, що кремлівські "лякалки суперзброєю" із Заходом вже не працюють. Він запевнив, що зірвати підтримку України новій ракеті не вдалося.

Україна має зброю, ефективну проти балістичної ракети середньої дальності "Орешник". Про це у коментарі "Еспресо" 29 листопада заявив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Дмитро Снєгирьов про "Орешник" — з 38:17

Активіст повідомив, що тепер "червоними лініями" Кремля є можливість передання Україні ядерної зброї. До цього ж такою лінією було розширення НАТО. Зі слів Снєгирьова, у Москві розуміють, що "лякалки суперзброєю" вже не працюють.

"Чи була якась реакція з боку країн Заходу на випробування "Орешника"? Так, але не та, на яку розраховував (Володимир. — Ред.) Путін", — запевнив він.

Експерт пояснив, що Нідерланди передали ЗСУ три пускові установки комплексу Patriot. Це постачання значно посилило протиракетну та протиповітряну оборону України.

"До речі, Patriot може працювати по бойових блоках цього "Орешника", або "Кедра" в українській класифікації", — зауважив він.

Також Захід одностайно заявив, що темпи військової допомоги України не знизяться. За даними британської розвідки, "Орешник", найімовірніше, є робочою назвою ще проєкту РС-26. Снєгирьов зауважив, що у Росії він був відомий як нездійснений ракетний проєкт, який ще у 2011 році "поклали в довгу шухляду".

"На Заході прекрасно розуміють, з чим вони мають справу. Тим більше, що на місці падіння уламків так званого "Орешника" були зафіксовані запчастини, які використовуються у міжконтинентальних балістичних ракетах "Булава", — запевнив він.

Експерт зауважив, що ці ракети на бойовому чергуванні з 2012 року.

"Тому, про які новітні технології розповідає Путін — це запитання виключно до самого Путіна", — додав він.

Нагадаємо, 22 листопада президент РФ Володимир Путін заявив, що ракета "Орешник" успішно пройшла випробовування й буде застосовуватись надалі. Він наголосив, що "такої зброї ні в кого у світі поки немає".

У Reuters повідомляли, що випущена по Дніпру балістична ракета несла кілька боєголовок, але без вибухівки.