Запчасти и проект были уже известны: по "Орешнику" может работать Patriot, — эксперт (видео)

Дмитрий Снегирев отметил, что кремлевские "пугалки супероружием" с Западом уже не работают. Он заверил, что сорвать поддержку Украины новой ракете не удалось.

Украина имеет оружие, эффективное против баллистической ракеты средней дальности "Орешник". Об этом в комментарии "Еспресо" 29 ноября заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Дмитрий Снегирев об "Орешнике" — с 38:17

Активист сообщил, что теперь "красными линиями" Кремля является возможность передачи Украине ядерного оружия. До этого же такой линией было расширение НАТО. По словам Снегирева, в Москве понимают, что "пугалки супероружием" уже не работают.

"Была ли какая-то реакция со стороны стран Запада на испытания "Орешника"? Да, но не та, на которую рассчитывал (Владимир. — Ред.) Путин", — заверил он.

Эксперт пояснил, что Нидерланды передали ВСУ три пусковые установки комплекса Patriot. Эта поставка значительно усилила противоракетную и противовоздушную оборону Украины.

"Кстати, Patriot может работать по боевым блокам этого "Орешника", или "Кедра" в украинской классификации", — отметил он.

Также Запад единодушно заявил, что темпы военной помощи Украине не снизятся. По данным британской разведки, "Орешник", скорее всего, является рабочим названием еще проекта РС-26. Снегирев подчеркнул, что в России он был известен как неосуществленный ракетный проект, который еще в 2011 году "положили в долгий ящик".

"На Западе прекрасно понимают, с чем они имеют дело. Тем более, что на месте падения обломков так называемого "Орешника" были зафиксированы запчасти, которые используются в межконтинентальных баллистических ракетах "Булава", — заверил он.

Эксперт отметил, что эти ракеты на боевом дежурстве с 2012 года.

"Поэтому, о каких новейших технологиях рассказывает Путин — это вопрос исключительно к самому Путину", — добавил он.

Напомним, 22 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что ракета "Орешник" успешно прошла испытания и будет применяться в дальнейшем. Он подчеркнул, что "такого оружия ни у кого в мире пока нет".

В Reuters сообщали, что выпущенная по Днепру баллистическая ракета несла несколько боеголовок, но без взрывчатки.