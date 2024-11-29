Запчасти и проект были уже известны: по "Орешнику" может работать Patriot, — эксперт (видео)
Дмитрий Снегирев отметил, что кремлевские "пугалки супероружием" с Западом уже не работают. Он заверил, что сорвать поддержку Украины новой ракете не удалось.
Украина имеет оружие, эффективное против баллистической ракеты средней дальности "Орешник". Об этом в комментарии "Еспресо" 29 ноября заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев.
Активист сообщил, что теперь "красными линиями" Кремля является возможность передачи Украине ядерного оружия. До этого же такой линией было расширение НАТО. По словам Снегирева, в Москве понимают, что "пугалки супероружием" уже не работают.
"Была ли какая-то реакция со стороны стран Запада на испытания "Орешника"? Да, но не та, на которую рассчитывал (Владимир. — Ред.) Путин", — заверил он.
Эксперт пояснил, что Нидерланды передали ВСУ три пусковые установки комплекса Patriot. Эта поставка значительно усилила противоракетную и противовоздушную оборону Украины.
"Кстати, Patriot может работать по боевым блокам этого "Орешника", или "Кедра" в украинской классификации", — отметил он.
Также Запад единодушно заявил, что темпы военной помощи Украине не снизятся. По данным британской разведки, "Орешник", скорее всего, является рабочим названием еще проекта РС-26. Снегирев подчеркнул, что в России он был известен как неосуществленный ракетный проект, который еще в 2011 году "положили в долгий ящик".
"На Западе прекрасно понимают, с чем они имеют дело. Тем более, что на месте падения обломков так называемого "Орешника" были зафиксированы запчасти, которые используются в межконтинентальных баллистических ракетах "Булава", — заверил он.
Эксперт отметил, что эти ракеты на боевом дежурстве с 2012 года.
"Поэтому, о каких новейших технологиях рассказывает Путин — это вопрос исключительно к самому Путину", — добавил он.
Напомним, 22 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что ракета "Орешник" успешно прошла испытания и будет применяться в дальнейшем. Он подчеркнул, что "такого оружия ни у кого в мире пока нет".
В Reuters сообщали, что выпущенная по Днепру баллистическая ракета несла несколько боеголовок, но без взрывчатки.