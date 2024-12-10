Щодня — по "Орешнику": у ГУР розкрили спроможності РФ виробляти міжконтинентальні ракети

Плани Москви постачати в Білорусь ракети "Орешник" змушують кратно збільшувати їхнє виробництво. Гіперзвуковий комплекс загрожує силам Західного блоку в Європі, Тихому океані й навіть в Арктиці.

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Росія може виробляти до 300 ракет "Орешник" за один рік, у середньому до 25 штук на місяць. Ці ракети — перші у своєму класі, що розробляються в Росії з 1980-х років, пише видання Military Watch Magazine на основі даних Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Здатність ракети "Орешник" нести ядерні та звичайні боєголовки, вражаючи до шести цілей, робить її вельми грізною зброєю. Така ракета може вразити сили Західного блоку по всій Європі, а також у глибині Тихого океану та Арктики.

Москва планує постачати ракети "Орешник" в Білорусь. Плани з розгортання комплексу в інших країнах свідчить про можливе суттєве збільшення їхнього виробництва, підкреслюють автори.

Значна "асиметрична" цінність "Орешника", як засобу протидії набагато більшим силам НАТО, призведе до того, що Росія розгорне її у великій кількості.

Фахівці підкреслюють ймовірність того, що збільшення виробництва "Орешника" відбудеться за рахунок скорочення програми випуску балістичних ракет міжконтинентальної дальності, зокрема РС-24 "Ярс". У 2010-х роках у Росії виробляли в середньому 22 ракети "Ярс" за рік.

Нагадаємо, експерти раніше зазначали, що технологічні характеристики російських ракет не змогли змінити стратегічний баланс війни з Україною. Сили ППО нібито збили БПЛА, але ударна хвиля пошкодила ворота.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров раніше розповів, навіщо РФ завдала удару гіперзвуковою ракетою "Орешником" по Дніпру. За його словами, це було попередженням Заходу зрозуміти, що РФ готова використовувати будь-які засоби для недопущення "стратегічного ураження".