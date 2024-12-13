Как может завершиться война в Украине в следующем году: анализ NYT

По словам журнлистов, Владимир Путин, похоже, не намерен сейчас захватывать гораздо больше территорий. Но ничто не указывает на то, что он готов уйти из той части Украины, которую контролирует.

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Кто бы ни победил на президентских выборах в США, война в Украине, скорее всего, завершилась бы в следующем году. И Украина, и Россия испытывают недостаток личного состава и используют все возможности для рекрутинг в армейские ряды. Об этом пишет The New York Times.

Сможет ли Украина продолжать сражаться?

Украинские чиновники настаивают на готовности продолжать борьбу. Но республиканцы не хотят одобрить дополнительную помощь Украине.

Есть ли у Европы политическая воля и оборонная промышленная мощь, чтобы заменить Соединенные Штаты? На саммите НАТО перед выборами союзники разработали план по логистической поддержки Украины.

Но чиновники из администрации Байдена сомневаются, что Европа может включиться в поддержку. Экономическая мощь доллара позволяет Вашингтону получить огромный бюджетный дефицит для оплаты обороны. Этого Европа сделать не может. Как только американская поддержка исчезнет, ​​Европе будет сложно собрать боеприпасы или финансирование на уровне, который может удержать Украину в борьбе.

Территория, захваченная Россией

В недавнем интервью во время президентской кампании Джей Ди Вэнс предложил заморозить конфликт и позволить России сохранить то, что она захватила силой. Президент РФ Владимир Путин, похоже, не намерен сейчас захватывать гораздо больше территорий, но ничто не указывает на то, что он готов уйти из той части Украины, которую контролирует. Единственным предметом компромисса может стать Курская область. Если это произойдет, Россия, возможно, вернет часть украинской территории в обмен на сделку. Но Киев вряд ли вернет большую часть утраченных земель.

Какие гарантии может получить Украина?

Журналисты отмечают, что для Украины победа или поражение не зависит от конкретного участка территории, а от соглашений, которые она может заключить с Европой и США для долгосрочной безопасности и экономической интеграции с Западом. Вместе с тем главная гарантия — членство в НАТО — не рассматривается. Трамп это не предложит, а Сенат, в котором много сторонников Трампа, не одобрит.

Вэнс поддерживает нейтралитет для Украины — ключевое требование Путина. Трамп же не раскрывал подробности своей позиции, но представляется маловероятным, что он окажет Украине военную поддержку, в случае будущего нападения. Возможно, он мог бы подтолкнуть Путина разрешить Украине некоторую экономическую интеграцию с Европой, например. Путину это не понравится, но для него это будет лучшей альтернативой, чем вступление Украины в НАТО.

Может ли Путин захватить Киев?

Вот тут страхи Зеленского и Трампа могут совпасть. Представители Украины давно заявляют, что если они сейчас заключат сделку о прекращении войны, это попросту будет отдыхом для российской армии, которая пополнит запасы и вернется за остальной частью Украины позже.

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Трамп неоднократно критиковал Байдена за вывод войск из Афганистана и, вероятно, не хочет подобного наследия в виде захвата Киева россиянами, что позволит демократам сказать, что он потерял Украину. Сторонники Украины среди республиканцев, хотя их и немного, но утверждают, что Трамп не любит выглядеть слабым и не согласился бы на сделку, которая предоставит Путину свободу действий. Но сложно представить, что Путин пообещает держаться подальше от Украины. Прошлые заверения России уважать суверенитет Украины не оправдались. Поэтому защита Киева будет самой сложной и самой важной частью переговоров Трампа.

Напомним, что мирные переговоры Украины и России могут пройти зимой 2025 года.

Также сообщалось, что, по данным FT, не исключено, что РФ в ближайшие дни может повторно запустить "Орешник" по Украине.