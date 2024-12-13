Не исключено, что РФ в ближайшие дни может повторно запустить "Орешник" по Украине, — FT

Американский чиновник заявил, что РФ хотела использовать это оружие для запугивания Украины, но "Орешник" все еще не меняет правила игры на поле боя.

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Россия рассматривает возможность нанести второй удар по территории Украины баллистической ракетой средней дальности "Орешник" уже в эти выходные. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на неназванного представителя Совета национальной безопасности США.

"Как публично заявил Путин, Россия намерена запустить еще одну экспериментальную ракету "Орешник" по Украине, и не исключено, что может сделать это в ближайшие дни", — сказал чиновник.

Он отметил, что несмотря на то, что Россия хотела использовать это "оружие для запугивания" Украины и ее партнеров, "Орешник" все равно еще "не меняет правила игры на поле боя".

"Но реальность такова, что Россия, вероятно, имеет лишь несколько таких экспериментальных ракет, и это оружие несет меньшую боеголовку, чем другие ракеты, которые Россия регулярно запускала по Украине", — сказал представитель совбеза США.

Баллистическая ракета "Орешник": что известно

20 ноября сообщалось, что РФ может готовить удар по Украине стратегической ракетой РС-26 "Рубеж". Пуск планировался с полигона в Астраханской области.

21 ноября, по данным командования Воздушных сил, ВС РФ атаковали предприятия и критическую инфраструктуру Днепра ракетами разных типов. В украинском воздушном пространстве, кроме уже привычных ракет РФ, было зафиксировано межконтинентальную баллистическую ракету из Астраханской области. В ГУР заявили, что запуск, вероятно, осуществили из ракетного комплекса "Кедр".

Удар по Днепру новейшей российской баллистической ракетой "Орешник" эксперты назвали ядерным предупреждением. Россия могла тайно работать над новой гиперзвуковой ракетой, но скрывала это, говоря о РС-26 "Рубеж".

11 декабря в США заявили, что ВС РФ могут запустить по Украине баллистическую ракету "Орешник" через несколько дней.