Не виключено, що РФ найближчими днями може повторно запустити "Орешник" по Україні, — FT

Американський чиновник заявив, що РФ хотіла використати цю зброю для залякування України, але "Орешник" все ще не змінює правила гри на полі бою.

Related video

Росія розглядає можливість завдати другого удару по території України балістичною ракетою середньої дальності "Орешник" вже цими вихідними. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на неназваного представника Ради національної безпеки США.

"Як публічно заявив Путін, Росія має намір запустити ще одну експериментальну ракету "Орешник" по Україні, і не виключено, що може зробити це найближчими днями", — сказав чиновник.

Він зауважив, що попри те, що Росія хотіла використати цю "зброю для залякування" України та її партнерів, "Орешник" все одно ще "не змінює правила гри на полі бою".

"Але реальність така, що Росія, ймовірно, має лише кілька таких експериментальних ракет, і ця зброя несе меншу боєголовку, ніж інші ракети, які Росія регулярно запускала по Україні", — сказав представник радбезу США.

Балістична ракета "Орешник": що відомо

20 листопада повідомлялося, що РФ може готувати удар по Україні стратегічною ракетою РС-26 "Рубеж". Пуск планувався з полігону в Астраханській області.

21 листопада, за даними командування Повітряних сил, ЗС РФ атакували підприємства і критичну інфраструктуру Дніпра ракетами різних типів. В українському повітряному просторі, крім вже звичних ракет РФ, було зафіксовано міжконтинентальну балістичну ракету з Астраханської області. У ГУР заявили, що запуск, ймовірно, здійснили з ракетного комплексу "Кедр".

Удар по Дніпру новітньою російською балістичною ракетою "Орешник" експерти назвали ядерним попередженням. Росія могла таємно працювати над новою гіперзвуковою ракетою, але приховувала це, говорячи про РС-26 "Рубеж".

11 грудня у США заявили, що ЗС РФ можуть запустити по Україні балістичну ракету "Орешник" за кілька днів.