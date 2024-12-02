Два фронта Путин не осилит: как война в Украине "истрепала" силы РФ для защиты Сирии

Захват повстанцами Алеппо и других сирийских городов подрывают репутации президента Башара Асада и его главных союзников. Россия "увязла" в противостоянии с Украиной, но ей придется отвечать на новый вызов. Фокус выяснил, потянет ли Москва две войны.

Внезапное наступление протурецких сил в Сирии стало одним из масштабных военных событий на Ближнем Востоке за последнее время. Оппозиционные режиму президента Башара Асада силы возглавляет исламистская военизированная группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" и ее союзники.

Правительство и армия Асада контролировали крупные города страны, прилегающие к ним сельские районы и основные автомагистрали. Однако в последние дни все изменилось: повстанцы захватывают важные населенные пункты, впервые с начала гражданской войны власти теряют контроль над Алеппо, вторым по величине городом и "неприступной крепостью".

Базирующаяся в Великобритании Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) 1 декабря сообщила о продвижении повстанцев после захвата Алеппо к северному городу Хама и в районах Идлиба. Выведенные из Алеппо сирийские войска перегруппировываются, им направляют дополнительные бригады для помощи в предстоящей контратаке.

Россия не поможет Башару Асаду отбить сопротивление оппозиционных ему сил

Эрдоган наносит Путину имиджевый удар

Российская армия оказывает сирийским военным поддержку с воздуха, серия авиаударов была нанесена по районам Идлиба и Хамы. Спасательная служба сирийской оппозиции "Белые каски" утром 2 декабря заявила, что по меньшей мере 25 человек погибли на северо-западе в результате этих бомбардировок. Общее число погибших в результате сирийских и российских ударов с 27 ноября возросло до 56 человек, из них 20 — это дети.

Военное вмешательство РФ в Сирии началось еще в 2015 году и позволило переломить ход войны в пользу сил Башара Асада, бомбардировки Алеппо помогли правительственным силам взять город под полный контроль в 2016 году. Но ситуация в мире с того времени изменилась: Россия увязла в так называемой "СВО" в Украине и не сможет втянуться на полную еще и в сирийское противостояние, считает эксперт-международник Украинского института будущего Илия Куса.

"Москву устроит воздушная кампания в условиях отсутствия ресурсов и желания проводить полноценные военные операции", — комментирует Фокусу аналитик.

Однако стоит понимать, что кроме РФ у властей Сирии есть и другие союзники. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отправился в Дамаск, чтобы сообщить о поддержке Тегерана. Основной костяк поддержки режима Асада, по словам Илии Кусы, составляют проиранские и проиракские шиитские группировки. Десятки бойцов последних уже пересекли границу Сирии вблизи Абу-Камаля, в их составе "силы народной мобилизации", "Катаиб Хезболлах" и "Фатимиюн".

"При серьезном изменении обстановки Иран может отправить регулярные войска. Мы наблюдаем тщательно подготовленную "игру" Турции. Тайминг в Анкаре подобрали верно, два основных союзника Дамаска не в состоянии его защитить. Россия ослаблена войной в Украине, а Иран — противостоянием с Израилем", — указывает он.

Турецкому лидеру Реджепу Эрдогану важно усилить свои позиции в Сирии перед вступлением Дональда Трампа на должность президента США. Этим шагом он автоматически повысит статус переговорщика по Украине, уверен международный обозреватель Максим Яли.

"Президент России Владимир Путин получает серьезный имиджевый удар в Сирии накануне будущих переговоров. Как ни странно, благодаря этому Эрдоган возвышает свой статус переговорщика", — поясняет он Фокусу.

Ресурсов на поддержку режима Асада у Путина крайне мало: основной двигатель войны ЧВК "Вагнер" слабо функционирует, а солдаты регулярных войск не показывают аналогичные результаты.

"Путину надо взять Донецкую область до 20 января [день инаугурации Трампа] и получить сильную позицию на переговорах. Россиянам он покажет что задачи "СВО" выполнены", — добавил обозреватель.

Стремится ли Турция скинуть режим Башара Асада?

Протурецкие группировки далее будут расширять собственные сферы влияния и захватывать территории в Сирии. Продвижение из Алеппо к северным районам Хамы пока остановлено, но на северо-востоке они подходят к территориям, подконтрольным курдам.

Национальная разведывательная организация Турции уже отчиталась о первых успехах — нейтрализации одного из главарей отряда YPG (Отряды народной самообороны, сирийское ответвление "Pабочей партии Курдистана", деятельность которой в Турции запрещена. — Ред.) Яшара Чекика в районе города Талль-Рафат.

Опрошенные Фокусом эксперты уверены, что прямой угрозы Дамаску от протурецких группировок пока нет, как и военным базам России в Сирии. Контингент российских войск постоянно пребывает на авиабазе в городе Хмеймим в 30 километрах от границы с Турцией. Военно-морская база РФ имеется и в Тартусе, ВКС РФ также используют два "аэродрома подскока" — в Шайрате и в Тиясе.

"Если фронт продержится по текущей линии две недели, боевики не пойдут на юг в сторону Дамаска. Не думаю, что Турция ставит себе цель свергнуть режим Асада, другие региональные игроки вряд ли с этими планами согласятся", — подытожил Илия Куса.

Отметим, что силы сирийской оппозиции в ходе наступления захватили много трофейной техники. В их руках оказались российские и иранские танки, бронетранспортеры, гаубицы и авиабомбы.

В Кремле считают действия повстанцев "посягательством на суверенитет Сирии". Россия требует, чтобы в стране навели порядок.