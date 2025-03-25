Штраф за "подяку аварійкою": в Раді відповіли, чи загрожує водіям покарання (відео)

Нардепка Оксана Савчук зазначає, що звичай дякувати на дорогах аварійною сигналізацією — це частина української культури.

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В мережі поширюються повідомлення про те, що українські водії можуть отримати штраф за "подяку аварійкою" на дорозі. Насправді жодних нових законодавчих ініціатив щодо цього немає й українців не каратимуть, якщо вони дотримуватимуться правил дорожнього руху, сказала позафракційна народна депутатка, членкиня комітету з питань транспорту та інфраструктури Оксана Савчук в ефірі Новини.Live.

Народна депутатка спростовує повідомлення про штрафування водіїв за "подяку аварійкою". На відео з 1:27:14.

"Я не знаю таких нових змін. Скажу більше, що у нас багато є різних ініціатив, багато що говорять, але не все, на щастя, впроваджується", — відповіла депутатка на запитання журналістки щодо штрафів за "подяку" аварійною сигналізацією.

Оксана Савчук зауважила, що в кожній країні є своя культура поведінки на дорогах.

"В Україні є культура дякувати, і це абсолютно нормально, якщо людина дотримується правил. Головне, щоб люди дотримувалися правил дорожнього руху", — зазначила парламентарка.

За її словами, нагальнішою зараз є проблема паркування автівок у дворах житлових будинків, особливо у Києві.

"Це мене, наприклад, більше хвилює. Інші речі, я думаю, залишаться на рівні соцмереж, а на дорогах усе залишиться без змін у добрих українських традиціях. Головне, щоб ми були відповідальними водіями", — сказала Савчук.

Нагадаємо, 21 березня сайт SUV News повідомляв, що в Україні водіїв можуть покарати за використання "аварійки" для подяки іншим учасникам дорожнього руху. Повідомлялося, що в Кодексі України про адмінправопорушення за неправильне використання аварійної сигналізації передбачено штраф у розмірі 425-680 гривень або позбавлення прав.

Видання "Експерт" 23 березня писало, що експерти Міністерства внутрішніх справ спільно з народними депутатами підготували законопроєкт, який змінить систему контролю швидкісного режиму. Нова система не дозволятиме водіям гальмувати перед камерами автофіксації й уникати таким чином штрафів.