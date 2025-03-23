Експолісмена викрили на брехні про штрафи, які намагався "спихнути" на своїх батьків: деталі

Молодий ексофіцер поліції незаконно втрутився у базу даних та намагався переписати свої штрафи за перевищення швидкості на своїх батьків. Саме тоді його незаконними діями зацікавилися правоохоронці.

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У Великій Британії суд призначив 23-річному колишньому полісмену Серену Сріганешу покарання у вигляді 3 років і 3 місяців за те, що той намагався "переписати" свої власні порушення правил дорожнього руху (ПДД) на своїх батьків. Про це повідомляє видання The Sun.

Журналісти пишуть, що Сріганеш мав штрафні бали за перевищення швидкості ще до того, як пішов служити в поліцію у 2020 році. А за період з 2020 до 2024 року автоматична система фіксації порушень ПДД зафіксувала три серйозні порушення з перевищення швидкості, за що засуджений отримав штрафи на солідну суму.

Дізнавшись про виписані штрафи, полісмен намагався незаконним чином "зняти з себе ці штрафи", внісши у базу імена своїх батьків як винуватців і відповідальних за це порушення. Однак після таких "змін" в системі штрафів, Сріганеш потрапив під нагляд Управління поліції Британії з розслідування дій поліції (IOPC).

Слідчі швидко встановили, що їхній "колега" справді вніс такі зміни та намагався приховати факт втручання в систему. Також він заявив, що саме його батьки були причетними до цих порушень, а він лише намагався перевірити в базі даних факт вини своїх батьків.

Однак правоохоронці швидко встановили факт обману та висунули звинувачення Серену Сріганешу в намаганні незаконно уникнути штрафів, втрутитися в роботу поліцейському бази, а також дачі неправдивих показів. На момент затримання чоловік уже звільнився з лав поліції, однак це не завадило Феміді притягнути його до відповідальності.

"Докази, зібрані в цій справі, були беззастережними. Сріганеш грубо та неодноразово порушував закон заради власної вигоди", — прокоментувала директорка IOPC Емілі Беррі вирок для колишнього копа, додавши, що тепер засуджений "зіткнувся з дуже серйозними наслідками своїх дій".

Раніше стало відомо, що в США заарештовано копа за зйомки для OnlyFans. Шону Герману доведеться відповідати за свої дії в суді. За даними слідства, "героїня" ролика співробітницею поліції не є.

Згодом повідомлялося, як полісмен звільнив 13 злочинців, щоби відсвяткувати Новий рік. Інспектор-детектив зокрема звільнив осіб, яких звинувачували у пограбуванні та нападі. Всі вони наразі перебувають на волі, їх розшукують.