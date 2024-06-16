У робочий час: у США заарештовано поліцейського за участь у зйомках ролика для OnlyFans (фото)

Шону Герману доведеться відповідати за свої дії в суді. За даними слідства, "героїня" ролика співробітницею поліції не є.

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У США в місті Нешвілл, штат Туннессі, заарештовано колишнього офіцера поліції за участь у відеоролику для дорослих на платформі OnlyFans. Шон Герман використовував для зйомок свою справжню форму і службову машину, повідомляє NBC news.

Слідство встановило, що Герман у пікантних сценах не тільки знімався у справжній уніформі, а й робив це в робочий час. Крім того, Херман приїхав на зйомку на патрульній машині. Відео було знято 26 квітня на складській стоянці в районі Медісона, коли Герман перебував на чергуванні. За сюжетом поліцейський зупиняє жінку за кермом автомобіля, а далі розігрується сцена огляду.

33-річного Шона Хермана звільнили з поліцейського управління міста Нешвілл 9 травня, за день після того, як детективи Спеціального слідчого відділу виявили відео, на кадрах якого впізнали співробітника поліції. Жінка на відео і людина, яка знімала його, співробітниками поліції не є.

У Департаменті поліції повідомили журналістам, що його заарештували у себе вдома за двома пунктами обвинувачення в неправомірних діях посадових осіб. Шон пропрацював у відділі три роки. Хермана випустили з в'язниці під заставу в 3000 доларів. Незабаром йому доведеться відповідати за свої дії в суді.

Поліція опублікувала це фото Шона Германа після його арешту

Нагадаємо, 10 травня Фокус писав про те, що жінка звинувачує чоловіка в зраді через купівлю контенту в OnlyFans.