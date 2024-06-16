В рабочее время: в США арестован полицейский за участие в съемках ролика для OnlyFans (фото)

Шону Херману предстоит отвечать за свои действия в суде. По данным следствия, "героиня" ролика сотрудницей полиции не является.

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В США в городе Нэшвилл, штат Туннесси, арестован бывший офицер полиции за участие в видеоролике для взрослых на платформе OnlyFans. Шон Херман использовал для съемок свою настоящую форму и служебную машину, сообщает NBC news.

Следствие установило, что Херман в пикантных сцене не только снимался в настоящей униформе, но и делал это в рабочее время. Кроме того, Херман приехал на съемку на патрульной машине. Видео было снято 26 апреля на складской стоянке в районе Мэдисона, когда Герман находился на дежурстве. По сюжету полицейский останавливает женщину за рулем автомобиля, а далее разыгрывается сцена досмотра.

33-летний Шон Херман был уволен из полицейского управления города Нэшвилл 9 мая, через день после того, как детективы Специального следственного отдела обнаружили видео, а кадрах опознали сотрудника полиции. Женщина на видео и человек, снимавший его, сотрудниками полиции не является.

В Департаменте полиции сообщили журналистам, что он был арестован у себя дома по двум пунктам обвинения в неправомерных действиях должностных лиц. Шон проработал в отделе три года. Херман был выпущен из тюрьмы под залог в 3000 долларов. Вскоре ему предстоит отвечать за свои действия в суде.

Полиция опубликовала это фото Шона Хермана после его ареста

Напомним, 10 мая Фокус писал о том, что женщина обвиняет мужа в измене из-за покупки контента в OnlyFans.