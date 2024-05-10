"Грязная тайна": женщина обвиняет мужа в измене из-за покупки контента в OnlyFans

Долгие отношения оказались на грани разрыва после того, как женщина раскрыла в интернете грязную тайну своего мужа. Однако не все согласились, что ее партнер ей изменяет в прямом смысле.

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Одна из женщин после девяти лет благополучного брака оказалась сильно расстроена после того, как заметила на ноутбуке своего мужа всплывающее электронное письмо от сайта OnlyFans, который за плату дает доступ к откровенным фотографиям и видео. Однако, когда она обвинила своего супруга в измене, тот отмахнулся от обвинения, заявив, что это было "много лет назад", когда посещение подобных ресурсов использовалось "для спорта", пишет британский таблоид Mirror.

Женщина, в свою очередь, "с подозрением" отнеслась к ответу своего партнера и влезла в его электронную почту. Там она нашла несколько электронных писем, отправленных всего несколько дней назад, в которых, как утверждается, были чеки с оплатами разных сумм звездам фильмов для взрослых.

На одном из форумов она описала сложившуюся ситуацию, где утверждает, что снова пыталась поговорить с мужем, однако тот настаивал, что не заплатил за услугу, и назвал электронные письма в его почте "спамом". Однако затем женщина увидела увидеть его профиль в "Only Fans", в результате чего партнеру не осталось ничего другого, как признаться в подписке на контент с платным доступом, то есть ему приходилось каждый раз раскошеливаться, если он хотел увидеть интересующие его фотографии и видео.

"Я не смотрела видео, но увидела достаточно по изображению. Я очень расстроена этим… Это сильно повлияло на мою уверенность и самооценку", — созналась супруга "изменщика".

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Сам же супруг, по ее словам, утверждает, что посещение OnlyFans никоим образом не связано с их отношениями. Просто он очень любит фильмы для взрослых, однако никогда не говорит об этом и очень смущается. Однако платить за подобный контент конкретной "модели" кажется женщине уже "другим уровнем".

Как сообщается, множество британцев поделились своими мыслями в разделе комментариев, причем многие называли мужа "изменником". "По моему мнению, это абсолютно неприемлемо в отношениях. Я бы почувствовал, что доверие было серьезно подорвано. Я также полностью потерял бы уважение к партнеру, который сделал это за моей спиной", — возмутился один человек. Другой согласился, прокомментировав: "Он солгал об этом, когда вы впервые спросили. Для меня это косвенное признание того, что он знает, что это неправильно". А третий добавил: "Для меня OnlyFans — это определенно жульничество. Это также попытка купить согласие того, чего сделать невозможно". Однако некоторые пользователи встали на защиту мужа, утверждая, что подписка на Only Fans не означает автоматически измену. "Вы имеете полное право чувствовать раздражение из-за того, что семейные деньги уходят на OnlyFans. Меня раздражала бы секретность, а не сам поступок. Интересно, что вы закрываете глаза на то, что считается бесплатным. Актеры подобных фильмов должны получать справедливую оплату, а зачастую это не так, но вы проводите черту в оплате одного и того же контента", — оппонировали женщине.

Напомним, когда звезда сериала "Клан Сопрано" Дреа де Маттео открыла учетную запись OnlyFans, на ее банковском счете было всего 10 долларов. Однако она смогла заработать на популярном ресурсе достаточно денег, чтобы погасить долги по ипотеке.