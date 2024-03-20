"Призывает покаяться": одна из лучших моделей OnlyFans отказалась от всего ради Бога (фото)

Звезда соцсетей решила изменить свой образ жизни. Девушка призналась, что стала сниматься для OnlyFans, чтобы позлить родитилей.

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Бывшая звезда контента для взрослых Нала Ниндзя решила покончить с пикантными съемками и стала пропагандировать христианство среди миллионов своих подписчиков. Об этом пишет Daily Star.

До своего ухода из индустрии девушка набрала 1,3 миллиона подписчиков в Instagram и более 420 тысяч в TikTok. Недавно она рассказала о своем крещении и отказе от платформы OnlyFans. Выступая на прошлой неделе на подкасте Whatever, бывшая звезда соцсетей рассказала о том, как она прошла путь от человека, который говорил, что измена была одной из ее самых больших фантазий, до человека, который нашел Бога.

"Неважно, что вы сделали, Бог любит вас и хочет, чтобы вы были близки к Нему, Он простит вас. Но сначала вы должны обратиться к Нему. Он призывает нас покаяться, ежедневно поднимать свой крест и следовать за Ним. Приняли ли вы Его в свое сердце?" — говорит Нала.

Девушка удалила весь контент на платформе Фото: fitness_nala/Instagram Отец девушки был пастором Фото: fitness_nala/Instagram

После ряда вопросов она сняла видеоролик, в котором более подробно прояснила свою позицию. В нем девушка поведала, что она была ребенком пастора и обучалась на дому, добавив, что ее жизнь "была похожа на клетку".

"Я была очень бунтарским ребенком, сбежавшим из дома в 16 лет. Я просто шла не туда", — пояснила девушка.

Девушка часто сбегала из дома Фото: fitness_nala/Instagram Начала работать на OnlyFans на зло родителям Фото: fitness_nala/Instagram

Затем Нала рассказала, что в рамках своего бунтарства она начала работать на OnlyFans четыре года назад и стала одной из самых популярных моделей на платформе.

"Я говорю это не для того, чтобы похвастаться. Я говорю, что дьявол действительно может дать вам многое в этой жизни. У него есть бюджет, и он может зайти так далеко", — сказала она.

Фото: коллаж Фокус

С тех пор Нала удалила откровенный контент со своего аккаунта на OnlyFans. Реакция ее поклонников выражала поддержку и печаль.

"Я так горжусь тобой! Я ушла из индустрии для взрослых, чтобы следовать за Иисусом 12 лет назад, и это было лучшее решение, которое я когда-либо принимала! Я молюсь за тебя и верю, что Бог сделает что-то удивительное в твоей жизни", "Люблю тебя, несмотря ни на что", "Поздравляю с удалением своего ОФ. Счастлив видеть, что ты живешь в религии", — писали пользователи в Instagram.

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