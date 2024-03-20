"Призывает покаяться": одна из лучших моделей OnlyFans отказалась от всего ради Бога (фото)
Звезда соцсетей решила изменить свой образ жизни. Девушка призналась, что стала сниматься для OnlyFans, чтобы позлить родитилей.
Бывшая звезда контента для взрослых Нала Ниндзя решила покончить с пикантными съемками и стала пропагандировать христианство среди миллионов своих подписчиков. Об этом пишет Daily Star.
До своего ухода из индустрии девушка набрала 1,3 миллиона подписчиков в Instagram и более 420 тысяч в TikTok. Недавно она рассказала о своем крещении и отказе от платформы OnlyFans. Выступая на прошлой неделе на подкасте Whatever, бывшая звезда соцсетей рассказала о том, как она прошла путь от человека, который говорил, что измена была одной из ее самых больших фантазий, до человека, который нашел Бога.
"Неважно, что вы сделали, Бог любит вас и хочет, чтобы вы были близки к Нему, Он простит вас. Но сначала вы должны обратиться к Нему. Он призывает нас покаяться, ежедневно поднимать свой крест и следовать за Ним. Приняли ли вы Его в свое сердце?" — говорит Нала.
После ряда вопросов она сняла видеоролик, в котором более подробно прояснила свою позицию. В нем девушка поведала, что она была ребенком пастора и обучалась на дому, добавив, что ее жизнь "была похожа на клетку".
"Я была очень бунтарским ребенком, сбежавшим из дома в 16 лет. Я просто шла не туда", — пояснила девушка.
Затем Нала рассказала, что в рамках своего бунтарства она начала работать на OnlyFans четыре года назад и стала одной из самых популярных моделей на платформе.
"Я говорю это не для того, чтобы похвастаться. Я говорю, что дьявол действительно может дать вам многое в этой жизни. У него есть бюджет, и он может зайти так далеко", — сказала она.
С тех пор Нала удалила откровенный контент со своего аккаунта на OnlyFans. Реакция ее поклонников выражала поддержку и печаль.
"Я так горжусь тобой! Я ушла из индустрии для взрослых, чтобы следовать за Иисусом 12 лет назад, и это было лучшее решение, которое я когда-либо принимала! Я молюсь за тебя и верю, что Бог сделает что-то удивительное в твоей жизни", "Люблю тебя, несмотря ни на что", "Поздравляю с удалением своего ОФ. Счастлив видеть, что ты живешь в религии", — писали пользователи в Instagram.
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