Жена миллиардера соблюдает необычные правила, которые придумал для нее муж (видео)

София Кралов делится со своими подписчиками своей роскошной и пышной жизнью. Женщине не разрешают заниматься домашними делами, так как ее муж считает, что это работа для прислуги, но есть и другие требования.

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София Кралов из ОАЭ рассказала о строгих правилах, которые для нее установил ее богатый муж, но одно из них значительно упрощает ей жизнь. Об этом она рассказала в одном из видео, которое опубликовала в TikTok.

Жена миллиардера с удовольствием делится со своими подписчиками своей роскошной и пышной жизнью. Однако правила, которые установил мужчина удивили многих зрителей.

Несмотря на то, что женщину окружает роскошь, у этой богатой домохозяйки есть несколько строгих правил, установленных ее мужем, которые многие ставят под сомнение. Пара живет в Дубае, и ее муж, который якобы владеет парфюмерной империей мирового класса, установил ряд правил, в том числе запретил ей водить машину, готовить или убирать.

"Я живу в своем собственном проявленном мире грез, где все, чего я хочу, сбывается", — объяснила София.

Женщине не разрешают заниматься домашними делами Фото: Instagram

Женщина также рассказала, что ей не разрешают тратить собственные деньги, и поделилась, что она может пользоваться только кредитными картами мужа. Она заявила, что ей не разрешают заниматься домашними делами, так как муж считает, что это работа для прислуги. Что касается вождения, то Софии не разрешается никуда ездить самой, она должна пользоваться услугами личного водителя.

Еще одно необычное правило, которому она следует связано с макияжем. Она не может сама делать его и должна поручить это профессионалам. Однако София не против следовать этим правилам.

"Иногда приятно играть по каким-то правилам", — написала она.

Однако многие подписчики Софии не разделяют мнение женщины и критикуют ее выбор.

"Твоя цель в жизни — это просто погоня за деньгами", "То, что люди делают ради денег", "Ты вышла замуж за богатого, ты не богата… эти вещи быстро меняются", — писали пользователи TikTok.

Однако многие подписчики Софии не разделяют мнение женщины и критикуют ее выбор Фото: коллаж Фокус

Ранее Фокус сообщал, что женщина не платит за жилье, построив небольшой роскошный дом на заднем дворе. Прешес Прайс смотрела из окна кухни на свой огромный задний двор и поняла, что ей нужно построить жилье поменьше. Основной дом она хотела сдавать в аренду и получать дополнительную прибыль.

Также стало известно, что мировая элита строит секретные бункеры и запасается оружием. Недавно Марк Цукерберг разработал план по строительству бункера на своей ранчо, после чего его примеру последовали многие другие миллиардеры. Многие из них рассказывают о различных причинах конца света, но большинство начали подготовку к Судному дню.