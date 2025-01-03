Поліцейський звільнив 13 підозрюваних у насильстві, щоб відсвяткувати Новий рік

Інспектор-детектив зокрема звільнив осіб, яких звинувачували у пограбуванні та нападі. Всі вони наразі перебувають на волі, їх розшукують.

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П'яний поліцейський Тітус Фірі із Замбії звільнив з-під варти 13 підозрюваних, щоб відправитися на новорічну вечірку, за що сам потрапив у розшук. Про це пише Daily Star.

Серед 13 затриманих були люди, яких звинувачують у крадіжках, грабежах і нападах. Наразі всі вони досі залишаються на волі, їх розшукують.

Сам Фірі був у стані алкогольного сп'яніння, коли "силою відібрав ключі від камери" у констебля Сераха Банди.

"Детектив-інспектор Фірі відчинив чоловічу і жіночу камери і наказав підозрюваним піти, заявивши, що вони можуть вільно переходити в новий рік… З 15 підозрюваних, які перебували під вартою, 13 втекли. Після інциденту офіцер втік з місця події", — зазначила речниця поліції Рей Хамунга.

Водночас колишній прессекретар президента Замбії і адвокат Діксон Джер написав у Facebook, що "продовжує сміятися" з цієї ситуації.

"Я продовжую сміятися кожного разу, коли уявляю собі цей сценарій — комічно!", — написав Джер.

Журналісти також пригадали, що у 1997 році суддя Високого суду Кабазо Чанда напередодні Нового року наказав звільнити 53 осіб, які були підозрюваними та яких поліція вважала небезпечними

Суддя Чанда був роздратований тим, що деякі з підозрюваних були заарештовані задовго до цього — деякі ще в 1992 році — але так і не з'явилися в суді.

"Правосуддя відкладається — це відмова у правосудді", — сказав він тоді.

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