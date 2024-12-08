Змінюють історію людини: у Замбії знайшли дерев'яні предмети віком майже 500 тисяч років (фото)

Артефакт змінює звичне уявлення про вміння первісних людей обробляти деревину. Добре поєднані між собою предмети показують їхній рівень інтелекту, уяви та навичок.

У Замбії археологи знайшли унікальні дерев'яні предмети віком приблизно 476 тисяч років. Знахідка змінює звичне уявлення багатьох про те, що первісна людина у своїй повсякденній діяльності покладалася на камінь, пише видання Earth.com

Конструкції не схожі на палиці, що випадково валяються на землі. Видно, що їх ретельно з'єднали, щоб утворити платформу або фундамент для житла. Рівень обробки деревини виходить за рамки знань про вміння та навички людей давнини.

Дерев'яні вироби добре з'єднані, що свідчить про ймовірне створення фундаменту для житла

Професор Ларрі Бархем із Ліверпульського університету разом із командою встановили, що стародавня людина зробила з дерева клин, палицю-копачку, колоду, вирізану за допомогою інструментів і гілку з виїмкою.

Усі артефакти збереглися завдяки заболоченій місцевості в районі Каламбо-Фолс, їхні творці жили задовго до появи Homo sapiens (людини розумної). Ймовірно, це були представники Homo heidelbergensis (гейдельберзька людина) або спорідненого з нею виду.

Основні знання з історії про первісних людей науковці брали після дослідження кам'яних артефактів, адже не розкладаються, на відміну від дерев'яних. Докази застосування виробів із деревини обмежувалися видобутком вогню, виготовленням палиць-копачок чи списів.

Знахідки у водоспадах Каламбо дають нове розуміння історичних процесів: ранні гомініди (родина приматів, що включає людей і великих людиноподібних мавп, — ред.) розуміли, як робити та з'єднувати колоди.

"Забудьте ярлик "кам'яний вік" і подивіться, що робили ці люди: це щось нове і велике з дерева. Тут задіяні інтелект, уява і навички", — прокоментував Бархем.

Датувати зазначені артефакти вкрай непросто, дослідники застосували нетрадиційний підхід — люмінесцентне датування. Професор Джефф Даллер з Університету Аберістуїта каже, що розкопки в районі водоспаду Каламбо вели в 1960-х роках, але тоді не встановили вік знайдених речей через відсутність способів це зробити.

"Ранні гомініди знали, як різати деревину і створювати з неї корисні предмети. Такий рівень знань і підхід міг вплинути на стиль добування їжі та будівництво житлових приміщень. Стародавня людина була досить розумною, щоб формувати навколишнє середовище відповідно до потреб", — йдеться в статті.

Нагадаємо, біля церкви Святого Миколая в турецькій Анталії знайшли вапняковий саркофаг на глибині майже два метри. Науковці сподіваються розгадати нові деталі життя та спадщини Святого.

Фокус також писав про знаходження мечів епохи бронзової доби на Балеарських островах в Іспанії. Зброя датована приблизно 1000-800 роками до н. е.