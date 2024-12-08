Меняют историю человека: в Замбии нашли деревянные предметы возрастом почти 500 тысяч лет (фото)

Артефакт меняет привычное представление об умении первобытных людей обрабатывать древесину. Хорошо соединенные между собой предметы показывают их уровень интеллекта, воображения и навыков.

В Замбии археологи нашли уникальные деревянные предметы возрастом примерно 476 тысяч лет. Находка меняет привычное представление многих о том, что первобытный человек в своей повседневной деятельности полагался на камень, пишет издание Earth.com

Конструкции не похожи на случайно валяющиеся на земле палки. Видно, что их тщательно соединили, чтобы образовать платформу или фундамент для жилища. Уровень обработки древесины выходит за рамки знаний об умении и навыках людей древности.

Деревянные изделия хорошо соединены, что говорит о вероятном создании фундамента для жилища

Профессор Ларри Бархэм из Ливерпульского университета вместе с командой установили, что древний человек сделал из дерева клин, палку-копалку, бревно, вырезанное с помощью инструментов и ветку с выемкой.

Все артефакты сохранились благодаря заболоченной местности в районе Каламбо-Фолс, их создатели жили задолго до появления Homo sapiens (человека разумного). Вероятно, это были представители Homo heidelbergensis (гейдельбергский человек) или родственного ему вида.

Основные знания из истории о первобытных людях ученые брали после исследования каменных артефактов, ведь не разлагаются, в отличие от деревянных. Доказательства применения изделий из древесины ограничивались добычей огня, изготовлением палок-копалок или копий.

Находки в водопадах Каламбо дают новое понимание историческим процессам: ранние гоминиды (семейство приматов, включающее людей и больших человекообразных обезьян, — ред.) понимали, как делать и соединять бревна.

"Забудьте ярлык "каменный век" и посмотрите, что делали эти люди: это нечто новое и большое из дерева. Тут задействованы интеллект, воображение и навыки", — прокомментировал Бархэм.

Датировать указанные артефакты крайне непросто, исследователи применили нетрадиционный подход — люминесцентное датирование. Профессор Джефф Даллер из Университета Аберистуита говорит, что раскопки в районе водопада Каламбо вели в 1960-х годах, но тогда не установили возраст найденных вещей из-за отсутствия способов это сделать.

"Ранние гоминиды знали, как резать древесину и создавать из нее полезные предметы. Такой уровень знаний и подход мог повлиять на стиль добывания пищи и строительство жилых помещений. Древний человек был достаточно умен, чтобы формировать окружающую среду в соответствии с потребностями", — говорится в статье.

Напомним, возле церкви Святого Николая в турецкой Анталии нашли известняковый саркофаг на глубине почти два метра. Ученые надеются разгадать новые детали жизни и наследия Святого.

Фокус также писал о нахождении мечей эпохи бронзового века на Балеарских островах в Испании. Оружие датированное примерно 1000-800 годами до н. э.