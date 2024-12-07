Здесь похоронен Святой Николай: археологи стали ближе к идентификации его останков

Ученые до сих пор не знают, действительно ли обнаруженные ранее останки Святого Николая принадлежат ему. Однако недавно удалось обнаружить известняковый саркофаг в Анталии, который может прояснить ситуацию.

Археологи в Турции сделали удивительное открытие возле церкви Святого Николая в провинции Анталия. На этом месте, исторически важном из-за его связи со святым Николаем — раннехристианским епископом греческого происхождения — удалось обнаружить известняковый саркофаг на глубине почти два метра. Исследование может пролить новый свет на практику захоронения и историю, связанную с этой выдающейся фигурой, пишет Heritage Daily.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Святой Николай служил епископом города Мира в Малой Азии в раннехристианскую эпоху. Известный своей щедростью и чудотворством и чудодейственными поступками, он стал началом традиционного понятия Санта-Клауса.

После его смерти византийский император Феодосий II приказал построить церковь Святого Николая на месте, где он когда-то служил епископом. Позже его останки перезахоронили в церкви, но в XI веке, как сообщается, их перевезли как святые мощи в базилику Сан-Никола в Бари. Во время Первого крестового похода венецианские моряки нашли большую часть его останков и перевезли их в Венецию.

В 1953 году анализ фрагментов костей из Италии и Венеции показал, что они принадлежат одному лицу, хотя аутентичность, которая бы позволила определить, принадлежат ли они Святому Николаю, не была убедительной.

Хотя видна лишь часть погребальной камеры, команда надеется, что дальнейшие исследования позволят выявить дополнительные детали Фото: АА

Недавние раскопки под руководством доцента Эбру Фатмы Финдик из Университета Хатай Мустафы Кемаля сосредоточились на двухэтажной пристройке к церкви. Исследователи обнаружили 2-метровый известняковый саркофаг с крышкой в форме наклонной крыши.

Хотя видна лишь часть погребальной камеры, команда надеется, что дальнейшие исследования позволят выявить дополнительные детали.

"Наша самая большая надежда — найти надпись, которая прояснит содержимое и датировку саркофага", — заявил профессор Финдик. Близость находки к церкви усиливает вероятность того, что это может быть настоящее место захоронения Святого Николая.

Эта находка имеет потенциальное значение для понимания исторических свидетельств и подтверждения практики захоронения раннехристианских святых. Планируя дальнейший анализ, исследователи оптимистично настроены на разгадку новых деталей, которые могли бы осветить жизнь и наследие Святого Николая.

Важно

Первая из найденных: археологи обнаружили пушку времен печально известной экспедиции к мифическим городам

Ранее Фокус писал о мечах бронзового века, найденных на Балеарских островах в Испании.

Также мы рассказывали о том, как узлы стали письменностью инков. Речь идет о кипу, древних артефактах андских цивилизаций.