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Технології та наука

Тут похований Святий Миколай: археологи стали ближчими до ідентифікації його останків

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Фото: AA | Археологи в Туреччині зробили дивовижне відкриття біля церкви Святого Миколая

Вчені досі не знають, чи дійсно виявлені раніше останки Святого Миколая належать йому. Проте нещодавно вдалося виявити вапняковий саркофаг у Анталії, який може прояснити ситуацію.

Археологи в Туреччині зробили дивовижне відкриття біля церкви Святого Миколая в провінції Анталія. На цьому місці, історично важливому через його зв'язок зі святим Миколаєм — ранньохристиянським єпископом грецького походження — вдалося виявити вапняковий саркофаг на глибині майже два метри. Дослідження може пролити нове світло на практику поховання та історію, пов'язану з цією видатною постаттю, пише Heritage Daily.

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Святий Миколай служив єпископом міста Міра в Малій Азії в ранньохристиянську епоху. Відомий своєю щедрістю та чудотворством та чудодійними вчинками, він став початком традиційного поняття Санта-Клауса.

Після його смерті візантійський імператор Феодосій II наказав побудувати церкву Святого Миколая на місці, де він колись служив єпископом. Пізніше його останки перепоховали в церкві, але в XI столітті, як повідомляється, їх перевезли як святі мощі в базиліку Сан-Нікола в Барі. Під час Першого хрестового походу венеціанські моряки знайшли більшу частину його останків і перевезли їх до Венеції.

У 1953 році аналіз фрагментів кісток з Італії та Венеції показав, що вони належать одній особі, хоча автентичність, яка б дозволила визначити, чи належать вони Святому Миколаю, не була переконливою.

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Хоча видно лише частину поховальної камери, команда сподівається, що подальші дослідження дозволять виявити додаткові деталі
Фото: AA

Нещодавні розкопки під керівництвом доцента Ебру Фатми Фіндік з Університету Хатай Мустафи Кемаля зосередилися на двоповерховій прибудові до церкви. Дослідники виявили 2-метровий вапняковий саркофаг з кришкою у формі похилого даху.

Хоча видно лише частину поховальної камери, команда сподівається, що подальші дослідження дозволять виявити додаткові деталі.

"Наша найбільша надія — знайти напис, який прояснить вміст і датування саркофага", — заявив професор Фіндік. Близькість знахідки до церкви посилює ймовірність того, що це може бути справжнє місце поховання Святого Миколая.

Ця знахідка має потенційне значення для розуміння історичних свідчень і підтвердження практики поховання ранньохристиянських святих. Плануючи подальший аналіз, дослідники оптимістично налаштовані на розгадку нових деталей, які могли б висвітлити життя і спадщину Святого Миколая.

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