Гальмувати перед камерами автофіксації більше не вийде: у МВС придумали, як із цим боротися

Нова система вимірюватиме швидкість на різних ділянках дороги і знаходитиме середню, за перевищення якої і передбачається штраф.

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Українські водії знайшли спосіб обходити камери автофіксації та уникати штрафів за перевищення швидкості. Вони скидають швидкість перед камерами, а потім знову прискорюються. Однак експерти МВС спільно з народними депутатами підготували законопроєкт, який змінить систему контролю швидкісного режиму. Про це йдеться в матеріалі видання "Експерт".

"Нова система передбачає вимірювання середньої швидкості транспортного засобу між двома пунктами спостереження. Якщо середня швидкість перевищує норму, то автоматична система виявлятиме порушення, що унеможливить маніпуляції з гальмуванням перед камерами", — кажуть експерти.

Відеоматеріали стають ключовим фактором у розкритті 9 із 10 злочинів, а також сприяють ідентифікації російських військових злочинців на окупованих територіях.

МВС має намір швидко ухвалити законопроєкт, щоб підвищити ефективність системи контролю швидкості та унеможливити обхід правил дорожнього руху.

Нагадаємо, що ввічливість на дорозі може призвести до штрафу або навіть до позбавлення водійських прав. Саме таке покарання передбачено за неправомірне використання аварійної сигналізації авто.

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