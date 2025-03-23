Тормозить перед камерами автофиксации больше не выйдет: в МВД придумали, как с этим бороться

Новая система будет измерять скорость на разных участках дороги и находить среднюю, за превышение которой и полагается штраф.

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Украинские водители нашли способ обходить камеры автофиксации и избегать штрафов за превышение скорости. Они сбрасывают скорость перед камерами, а затем снова ускоряются. Однако эксперты МВД совместно с народными депутатами подготовили законопроект, который изменит систему контроля скоростного режима. Об этом говорится в материале издания "Эксперт".

"Новая система предусматривает измерение средней скорости транспортного средства между двумя пунктами наблюдения. Если средняя скорость превышает норму, то автоматическая система будет выявлять нарушения, что сделает невозможным манипуляции с торможением перед камерами", — говорят эксперты.

Видеоматериалы становятся ключевым фактором в раскрытии 9 из 10 преступлений, а также способствуют идентификации российских военных преступников на оккупированных территориях.

МВД намерено быстро принять законопроект, чтобы повысить эффективность системы контроля скорости и сделать невозможным обход правил дорожного движения.

Напомним, что вежливость на дороге может привести к штрафу или даже к лишению водительских прав. Именно такое наказание предусмотрено за неправомерное использование аварийной сигнализации авто.

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