В Украине разрешили мототехнике ездить по полосам для общественного транспорта

Мототехника в Украине сможет передвигаться по полосам для общественного транспорта. Соответствующие изменения в Правила дорожного движения внес Кабинет министров.

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Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Право использовать выделенные полосы для общественного транспорта попутно с общим потоком получили двухколесные мотоциклы и мопеды. Это позволит разгрузить дороги.

Вместе с тем, трехколесные мотоциклы (с боковым прицепом или без него), а также мотоколяски не допускаются к движению по полосам общественного транспорта — на них нововведение не распространяется.

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В соответствии с новой редакцией ПДД Украины правительство уточнило содержание информационно-указательных знаков 5.8 ("Дорога с полосой для движения маршрутных транспортных средств") и 5.11 ("Полоса для движения маршрутных транспортных средств").

Как известно, ранее в Украине движение по полосам для общественного транспорта разрешили велосипедистам. Кроме того, их также могут использовать такси и автомобили экстренных служб. Примечательно, что в некоторых странах ЕС этими полосами могут пользоваться не только мотоциклы, но и электромобили.

Напомним, что штраф за незаконное движение по полосе общественного транспорта в Украине составляет 680 гривен.

Ранее стало известно, что в Украине могут отменить медицинские справки для водителей.

Также Фокус писал, что за нарушение таможенных правил начнут конфискацию авто.