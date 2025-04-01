Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

У Києві та Дніпрі збільшили дозволену швидкість — де діють нові обмеження (список вулиць)

обмеження швидкості 80 км/год, обмеження швидкості
Фото: autoua.net | У Києві встановили обмеження швидкості 80 км/год на низці доріг

Із 1 квітня в Києві та Дніпрі набирає чинності нова "літня" редакція Правил дорожнього руху. На низці вулиць міст збільшено дозволену швидкість.

Related video

Про це повідомляють у міських державних адміністраціях Києва та Дніпра.

У столиці з 1 квітня до 1 листопада вводиться обмеження швидкості 80 км/год, проте в 2025 році кількість вулиць із таким лімітом різко скоротили з міркувань безпеки. Їх залишилося тільки чотири:

  1. Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
  2. вул. Набережно-Рибальська (тільки в одному напрямку – від вул. Електриків до Гаванського мосту);
  3. просп. Степана Бандери (від вул. Йорданської до Північного мосту);
  4. просп. Романа Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака).
Важливо
Штраф за "подяку аварійкою": в Раді відповіли, чи загрожує водіям покарання (відео)
Штраф за "подяку аварійкою": в Раді відповіли, чи загрожує водіям покарання (відео)

У Дніпрі запроваджують обмеження швидкості 70 км/год. У профільному департаменті міськради оприлюднили вісім ділянок доріг, де дозволили їхати швидше:

  1. Набережна Перемоги (від вул. Яружної до вул. Космічної);
  2. Донецьке шосе (від перехрестя з вул. Березинською до дорожніх знаків 5.45 та 5.46 "Дніпро");
  3. вул. Сонячна Набережна (від перехрестя з вул. Любарського до Усть-Самарського мосту, за винятком ділянок за 50 м до нерегульованих пішохідних переходів);
  4. Запорізьке шосе (від вул. Шинної до вул. Аеропортівської);
  5. Кайдацький міст;
  6. Усть-Самарський міст;
  7. Центральний міст.
  8. Набережна Заводська за винятком ділянок:
  • за 200 м з обох сторін від перехрестя з вул. Павлова;
  • від виїзду з шлаковідвалу до розвороту на Кайдацький міст;
  • за 50 м від пішохідного переходу біля перехрестя з вул. Метробудівською.

Раніше стало відомо, що за порушення митних правил почнуть конфісковувати авто.

Також Фокус писав, що в Україні планують скасувати медичні довідки для водіїв.