Авто
У Києві та Дніпрі збільшили дозволену швидкість — де діють нові обмеження (список вулиць)
Тарас Брязгунов
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Із 1 квітня в Києві та Дніпрі набирає чинності нова "літня" редакція Правил дорожнього руху. На низці вулиць міст збільшено дозволену швидкість.
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Про це повідомляють у міських державних адміністраціях Києва та Дніпра.
У столиці з 1 квітня до 1 листопада вводиться обмеження швидкості 80 км/год, проте в 2025 році кількість вулиць із таким лімітом різко скоротили з міркувань безпеки. Їх залишилося тільки чотири:
- Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
- вул. Набережно-Рибальська (тільки в одному напрямку – від вул. Електриків до Гаванського мосту);
- просп. Степана Бандери (від вул. Йорданської до Північного мосту);
- просп. Романа Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака).
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У Дніпрі запроваджують обмеження швидкості 70 км/год. У профільному департаменті міськради оприлюднили вісім ділянок доріг, де дозволили їхати швидше:
- Набережна Перемоги (від вул. Яружної до вул. Космічної);
- Донецьке шосе (від перехрестя з вул. Березинською до дорожніх знаків 5.45 та 5.46 "Дніпро");
- вул. Сонячна Набережна (від перехрестя з вул. Любарського до Усть-Самарського мосту, за винятком ділянок за 50 м до нерегульованих пішохідних переходів);
- Запорізьке шосе (від вул. Шинної до вул. Аеропортівської);
- Кайдацький міст;
- Усть-Самарський міст;
- Центральний міст.
- Набережна Заводська за винятком ділянок:
- за 200 м з обох сторін від перехрестя з вул. Павлова;
- від виїзду з шлаковідвалу до розвороту на Кайдацький міст;
- за 50 м від пішохідного переходу біля перехрестя з вул. Метробудівською.
Раніше стало відомо, що за порушення митних правил почнуть конфісковувати авто.
Також Фокус писав, що в Україні планують скасувати медичні довідки для водіїв.