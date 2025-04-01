У Києві та Дніпрі збільшили дозволену швидкість — де діють нові обмеження (список вулиць)

Із 1 квітня в Києві та Дніпрі набирає чинності нова "літня" редакція Правил дорожнього руху. На низці вулиць міст збільшено дозволену швидкість.

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Про це повідомляють у міських державних адміністраціях Києва та Дніпра.

У столиці з 1 квітня до 1 листопада вводиться обмеження швидкості 80 км/год, проте в 2025 році кількість вулиць із таким лімітом різко скоротили з міркувань безпеки. Їх залишилося тільки чотири:

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе); вул. Набережно-Рибальська (тільки в одному напрямку – від вул. Електриків до Гаванського мосту); просп. Степана Бандери (від вул. Йорданської до Північного мосту); просп. Романа Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака).

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У Дніпрі запроваджують обмеження швидкості 70 км/год. У профільному департаменті міськради оприлюднили вісім ділянок доріг, де дозволили їхати швидше:

Набережна Перемоги (від вул. Яружної до вул. Космічної); Донецьке шосе (від перехрестя з вул. Березинською до дорожніх знаків 5.45 та 5.46 "Дніпро"); вул. Сонячна Набережна (від перехрестя з вул. Любарського до Усть-Самарського мосту, за винятком ділянок за 50 м до нерегульованих пішохідних переходів); Запорізьке шосе (від вул. Шинної до вул. Аеропортівської); Кайдацький міст; Усть-Самарський міст; Центральний міст. Набережна Заводська за винятком ділянок:

за 200 м з обох сторін від перехрестя з вул. Павлова;

від виїзду з шлаковідвалу до розвороту на Кайдацький міст;

за 50 м від пішохідного переходу біля перехрестя з вул. Метробудівською.

Раніше стало відомо, що за порушення митних правил почнуть конфісковувати авто.

Також Фокус писав, що в Україні планують скасувати медичні довідки для водіїв.