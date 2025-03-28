У Києві різко зменшили кількість доріг з обмеженням швидкості 80 км/год – де воно діятиме

У Києві вирішили обмежити кількість ділянок, на яких із 1 квітня діятиме обмеження швидкості 80 км/год. Таке рішення прийняли з міркувань безпеки.

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Про це повідомляє Офіційний портал Києва, посилаючись на Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Як відомо, наразі затверджено 17 ділянок доріг у Києві, де в літній період (з 1 квітня по 1 листопада) допускається обмеження швидкості 80 км/год. Утім, після їх комісійного обстеження цих вулиць було вирішено зменшити їх кількість на 2025 рік до 7.

Однак пізніше було встановлено, що на трьох дорогах (Наддніпрянське шосе, Столичне шосе та проспект Миколи Бажана) у 2024 році було зафіксовано смертельні ДТП, тому там вирішили залишити ліміт у 50 км/год. Отже, кількість ділянок із обмеженням 80 км/год скоротилася до чотирьох.

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Дороги в Києві, де діє обмеження швидкості 80 км/год у 2025 році:

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

просп. Романа Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);

просп. Степана Бандери (від вул. Йорданської до Північного мосту);

вул. Набережно-Рибальська (тільки в одному напрямку – від вул. Електриків до Гаванського мосту).

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