Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

В українських містах-мільйонниках збільшать дозволену швидкість руху авто (список вулиць)

обмеження швидкості 80, обмеження 80, перевищення швидкості, обмеження швидкості
Фото: autoua.net | У Києві дозволили їздити зі швидкістю 80 км/год низкою вулиць

В Україні набирають чинності "літні" обмеження швидкості в містах. У Києві дозволену швидкість на окремих вулицях збільшили до 80 км/год, а в Дніпрі — до 70 км/год.

Related video

З 1 квітня у Києві та Дніпрі збільшать дозволені ліміти швидкості. На низці доріг можна буде легально розвивати понад 50 км/год. Про це повідомляється на сторінці Патрульної поліції України в Facebook.

"Літні" обмеження швидкості діятимуть із 1 квітня по 1 листопада. Зокрема, в Києві рішенням міськради у цей час транспорту дозволили рухатися зі швидкістю 80 км/год на восьми вулицях:

  1. просп. Степана Бандери (від Оболонського просп. до Північного мосту);
  2. просп. Романа Шухевича (від Північного мосту до вул. Бальзака);
  3. просп. Миколи Бажана (від Південного мосту до Харківської пл.);
  4. вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);
  5. Набережне шосе (від Поштової пл. до Наддніпрянського шосе);
  6. Наддніпрянське шосе;
  7. Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);
  8. автодорога Р-69 (від вул. Озерної до межі міста Київ).
Важливо
Техогляд авто в Україні: хто має його проходити у 2024 році
Техогляд авто в Україні: хто має його проходити у 2024 році

У Дніпрі виконком міськради встановив нижчий ліміт швидкості в 70 км/год і діятиме він на таких ділянках вулиць міста:

  1. вул. Набережна Перемоги (від вул. Яружної до вул. Космічної);
  2. Запорізьке шосе (від вул. Шинної до вул. Аеропортівської);
  3. Донецьке шосе (від перехрестя з вул. Березинською до дорожніх знаків "Дніпро");
  4. міст Кайдацький;
  5. міст Центральний;
  6. вул. Сонячна Набережна, від перехрестя з вул. Любарського до Усть-Самарського мосту (за виключенням ділянок за 50 м до нерегульованих пішохідних переходів з обох сторін);
  7. вул. Набережна Заводська, за виключенням таких ділянок:
  • за 200 м з обох сторін від перехрестя з вул. Академіка Павлова;
  • за 50 м з обох сторін від пішохідних переходів біля перехресть із вулицями Метробудівською та Фатіми Гафурової (СК "Льодова арена");
  • від виїзду зі шлаковідвалу до розвороту на Кайдацький міст.

Якщо на вищезазначених вулицях є камери контролю швидкості, то їх переналаштують під нові обмеження.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні пропонують суттєво збільшити штрафи за порушення ПДР – вони можуть сягнути 51 000 гривень.

Також ми писали, що в нашій країні з’явилися нові серії автомобільних номерів.