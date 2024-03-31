В українських містах-мільйонниках збільшать дозволену швидкість руху авто (список вулиць)

В Україні набирають чинності "літні" обмеження швидкості в містах. У Києві дозволену швидкість на окремих вулицях збільшили до 80 км/год, а в Дніпрі — до 70 км/год.

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З 1 квітня у Києві та Дніпрі збільшать дозволені ліміти швидкості. На низці доріг можна буде легально розвивати понад 50 км/год. Про це повідомляється на сторінці Патрульної поліції України в Facebook.

"Літні" обмеження швидкості діятимуть із 1 квітня по 1 листопада. Зокрема, в Києві рішенням міськради у цей час транспорту дозволили рухатися зі швидкістю 80 км/год на восьми вулицях:

просп. Степана Бандери (від Оболонського просп. до Північного мосту); просп. Романа Шухевича (від Північного мосту до вул. Бальзака); просп. Миколи Бажана (від Південного мосту до Харківської пл.); вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків); Набережне шосе (від Поштової пл. до Наддніпрянського шосе); Наддніпрянське шосе; Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного); автодорога Р-69 (від вул. Озерної до межі міста Київ).

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У Дніпрі виконком міськради встановив нижчий ліміт швидкості в 70 км/год і діятиме він на таких ділянках вулиць міста:

вул. Набережна Перемоги (від вул. Яружної до вул. Космічної); Запорізьке шосе (від вул. Шинної до вул. Аеропортівської); Донецьке шосе (від перехрестя з вул. Березинською до дорожніх знаків "Дніпро"); міст Кайдацький; міст Центральний; вул. Сонячна Набережна, від перехрестя з вул. Любарського до Усть-Самарського мосту (за виключенням ділянок за 50 м до нерегульованих пішохідних переходів з обох сторін); вул. Набережна Заводська, за виключенням таких ділянок:

за 200 м з обох сторін від перехрестя з вул. Академіка Павлова;

за 50 м з обох сторін від пішохідних переходів біля перехресть із вулицями Метробудівською та Фатіми Гафурової (СК "Льодова арена");

від виїзду зі шлаковідвалу до розвороту на Кайдацький міст.

Якщо на вищезазначених вулицях є камери контролю швидкості, то їх переналаштують під нові обмеження.

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