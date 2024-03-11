Техогляд авто в Україні: хто має його проходити у 2024 році

Техогляд в Україні наразі є обовязковим для окремих категорій транспортних засобів. Якщо він не пройдений своєчасно, то порушнику загрожує штраф та навіть позбавлення водійських прав.

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Техогляд в Україні не скасовано навіть під час воєнного стану, проте проходити його мають далеко не всі транспортні засоби. Фокус розповість, кому треба проходити техогляд у 2024 році та які його умови.

Де пройти техогляд авто в Україні і які машини необхідно перевіряти

Техогляд в Україні проводять авторизовані суб'єкти підприємницької діяльності (СТО). Обов'язковою ця процедура є для транспортних засобів, які використовуються для регулярних перевезень вантажів і пасажирів з метою отримання прибутку (тобто комерційний транспорт), а також спецтехніка.

Періодичність проходження техогляду для різних видів транспорту:

легкові автомобілі віком від 2 років, які використовуються для перевезнь у таксі — раз на рік;

вантажні авто віком від 1 року — раз на рік;

вантажно-пасажирські автомобілі вагою до 3,5 тонни, віком від 2 років — раз на 2 роки;

автобуси, які експлуатуються понад 2 роки — раз на 6 місяців;

колісні трактори, які експлуатуються понад 2 роки — раз на 2 роки;

спеціалізований автотранспорт — раз на рік;

колісний транспорт, що використовується для транспортування небезпечних, токсичних і легкозаймистих вантажів, — 1 рік із дня виготовлення та раз на 6 місяців після цього.

Варто підкреслити, що приватні легкові машини, які не використовуються в комерційних цілях, наразі звільнені від проходження перевірки. У МВС обіцяють повернути техогляд легкових авто незабаром після закінчення воєнного стану. Уже відомо, що він буде доповнений відеофіксацією.

Техогляд авто проводять авторизовані СТО

Яких змін зазнав техогляд в Україні

З вересня 2023 року техогляд авто в Україні цифровізований. Впроваджено "Е-протокол", в якому вказано інформацію про дату, час та результати цієї процедури. Електронний документ має таку ж саму юридичну силу, як і паперовий.

Документи для проходження техогляду:

паспорт громадянина України (для представника власника);

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт);

довіреність на право проходження техогляду (для фізичних осіб);

копія свідоцтва про державну реєстрацію (якщо перевірку проходить юридична особа).

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Вартість техогляду у 2024 році:

від 1120 грн — для легкових авто;

від 1260 грн — для автобусів вагою до 5 тонн;

від 1344 грн — для автобусів вагою понад 5 тонн;

від 1260 грн — для вантажних авто вагою до 12 тонн;

від 1440 грн — для вантажних авто вагою понад 12 тонн;

від 1120 грн — для причепів вагою до 10 тонн;

від 1320 грн — для причепів вагою понад 10 тонн.

Штраф за відсутність техогляду в Україні

За порушення правил технічного огляду транспорту встановлені покарання. Зокрема, за не проведений своєчасно техогляд в Україні передбачений штраф у розмірі 340 гривень.

Повторне (упродовж одного року) порушення карається штрафом у розмірі від 850 до 1700 гривень. Крім того, в цьому випадку водієві загрожує позбавлення водійських прав на строк від 3 до 6 місяців або навіть адміністративний арешт на 5-10 діб.

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