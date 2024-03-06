Кросовери, гібриди та електромобілі: визначено найякісніші автомобілі 2024 року (фото)

Експерти оцінили 260 різних моделей 2024 року від 34 марок. Серед лідерів переважають японські автомобілі — Toyota, Subaru та Mazda.

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У США опублікували традиційний щорічний рейтинг якості автомобілів. Сформувало його відоме видання Consumer Reports, яке займається споживчими дослідженнями. Результати опубліковано на його сайті.

Рейтинг створений на основі даних про надійність автомобілів, відгуків власників, результатів краш-тестів та тест-драйвів. Автомобілі оцінюють по 100-бальній шкалі. Усього були перевірені 260 моделей від 34 марок.

Лідерами рейтингу залишилися BMW і Subaru Фото: Consumer Reports

Цього року лідери зберегли свої позиції. На першому місці залишається бренд BMW із показником 82 бали. Другу позициію зберігає Subaru (80 балів), проте у рейтингу з ним зрівнявся Porsche. Останні місця посіли Jeep (46 балів), Land Rover (50 балів) і Jaguar (52 бали).

Названо й найкращі автомобілі 2024 року. Вибрано 10 моделей різних класів і серед них переважають японські авто. Найбільше переможців — у Toyota та Subaru.

Компактні авто – Mazda 3

Mazda 3 Фото: Mazda

Mazda 3 показує, що доступні авто не обов’язково мають бути нудними. У неї виразний дизайн, якісний салон і чудова керованість. Модель пропонують із бензиновими двигунами потужністю до 227 к. с. і можуть укомплектувати повним приводом.

Середньорозмірні авто – Toyota Camry Hybrid

Toyota Camry Hybrid Фото: Toyota

Гібрид Toyota Camry вирізняється невеликою витратою пального та комфортабельною підвіскою. На одному баку він може проїхати майже 1000 км. Седан просторий і відносно недорогий, а ще вирізняється надійністю.

Гібриди – Toyota Prius

Toyota Prius Фото: Toyota

Нова Toyota Prius стала яскравішою на вигляд і швидшою, адже тепер доступні версії потужністю до 227 к. с. Хетчбек залишається економічним, а пагін-гібрид може проїхати до 63 км на електротязі.

Плагін-гібриди – Toyota RAV4 Plug-In

Toyota RAV4 Plug-In Фото: Toyota

Плагін-гібрид Toyota RAV4 має потужну 306-сильну установку та стартує до сотні за 6,2 с і водночас здатен подолати 68 км в електричному режимі. Крім того, кросовер м’який і тихий.

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Електромобілі – Tesla Model Y

Tesla Model Y Фото: Tesla Motors

Електрокросовер Tesla Model Y швидкий та має великий запас ходу, а також не надто довго заряджається на станціях Supercharger. До того ж, він дуже добре керується і мало крениться в поворотах.

Субкомпактні кросовери – Subaru Crosstrek

Subaru Crosstrek Фото: Subaru

Зміни в Subaru Crosstrek можна охарактеризувати, як еволюційні. Кросовер обладнали сучасною мультимедійною системою та покращеними технологіями безпеки. У нього чудова підвіска і комфортабельні крісла з хорошою боковою підтримкою.

Компактні кросовери – Subaru Forester

Subaru Forester Фото: Subaru

Subaru Forester просторий всередині і має гарну оглядовість та зручні крісла. У нього високий кліренс і дуже непогані позашляхові якості. Ходова забезпечує баланс між керованістю і комфортом.

Середньорозмірні кросовери – Toyota Highlander Hybrid

Toyota Highlander Фото: Toyota

Toyota Highlander – надійний комфортний сімейний кросовер із м’якою підвіскою та продуманим салоном. 243-сильний гібрид не набагато дорожчий за бензинову версію, проте значно економічніший і може проїхати 900 км на одному баку.

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Преміальні кросовери – BMW X5

BMW X5 Фото: BMW

BMW X5 приваблює хорошою керованістю та якісним інтер’єром, оздобленим шкірою і деревом. 3,0-літрова турбошістка забезпечує пристойну динаміку, проте пагін-гібрид швидший та економічніший, а ще здатен пересуватися на електротязі.

До речі, недавно кращий автомобіль року визначили в Європі. Ним став електрокросовер Renault.

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