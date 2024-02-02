Кросовер старої школи: тест-драйв Subaru Forester

Subaru Forester — класичний кросовер, який не боїться бездоріжжя. Фокус дізнався, чим може привабити модель за часів повального захоплення міськими кросоверами.

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Кросовери є найпопулярнішим класом авто в наші дні, тому їхня пропозиція на ринку дуже широка, та й нові моделі регулярно з'являються. Разом з тим, "олдскульних" кросоверів з атмосферним двигуном і хорошою прохідністю стає все менше. До таких авто належить Subaru Forester, який нещодавно пройшов оновлення і побував на тесті Фокуса.

Під час оновлення кросоверу змінили решітку радіатора і фари Фото: Тарас Брязгунов

Консервативний і стриманий — дизайн Subaru Forester

У той час, як багато сучасних кросоверів стають дедалі стрімкішими й обтічнішими, Subaru Forester зберігає класичний дизайн. У нього малі кути нахилу стійок даху, вигнута віконна лінія і розширені крила.

Оновлена модель впізнається, насамперед, за шестикутною решіткою радіатора та Г-подібними фарами. Оптика є світлодіодною у всіх Subaru Forester 2024.

Дорожчі версії отримали 18-дюймові диски Фото: Тарас Брязгунов

Ззаду звертають на себе увагу оригінальні вигнуті ліхтарі. Заднє скло прикрите немаленьким спойлером. Дорожчі версії відрізняються 18-дюймовими дисками.

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Розміри Subaru Forester 2024:

довжина — 4640 мм;

ширина — 1815 мм;

висота — 1730 мм;

колісна база — 2670 мм.

Кліренс Subaru Forester становить 220 мм Фото: Тарас Брязгунов

Два дисплеї та багато кнопок — інтер'єр Subaru Forester

Салон Subaru Forester не змінився під час оновлення моделі. У топовому виконанні Premium він оздоблений двокольоровою шкірою, розбавленою чорними лакованими поверхнями і вставками "під карбон". Педалі прикрашені металевими накладками. Місцями можна зустріти жорсткий пластик, але загалом до якості матеріалів питань немає.

Кермо Subaru Forester доволі велике і доповнене зручними напливами на ободі в районі хвата рук. На нього винесено майже два десятки кнопок: вони відповідають за керування аудіо, круїз-контролем, телефоном, підігрівом, режимами їзди.

На центральній панелі встановлено одразу два дисплеї Фото: Тарас Брязгунов

Цифрової панелі приладів у Subaru Forester немає — встановлено класичні циферблати, розділені невеликим кольоровим екраном. Показання добре зчитуються.

У центральній панелі кросовера — вельми нетипове компонування з двома дисплеями. На маленький верхній екран можна вивести технічну інформацію — дані про витрату пального, позашляхові режими, температуру охолоджувальної рідини або тиск масла.

Нижній 8,0-дюймовий тачскрін відведено для мультимедійної системи Starlink. Вона охоплює навігацію, а також Apple CarPlay і Android Auto.

У кросовера класичні аналогові прилади Фото: Тарас Брязгунов Ящик для рукавичок Subaru Forester доволі місткий Фото: Тарас Брязгунов У підлокітнику розташований великий бокс Фото: Тарас Брязгунов У задніх пасажирів є USB-порти і підігрів Фото: Тарас Брязгунов

Радує, що у Subaru Forester збережені фізичні перемикачі аудіо та клімату. Так, це не найсучасніше рішення, але зате так набагато зручніше — можна користуватися кнопками на дотик і менше відволікатися від дороги.

Цікава деталь: кросовер досі оснащують CD-плеєром. Крім того, поряд з USB-портом присутній роз'єм AUX. Також слід зазначити, що у Forester доволі місткий ящик для рукавичок і великий бокс у центральному підлокітнику.

Просторий салон і великий багажник

Рульова колонка Subaru Forester має широкий діапазон регулювань, а передні крісла у версії Premium оснащені електроприводом (водійське — з пам'яттю налаштувань), тож зручна позиція за кермом знаходиться швидко.

Передні сидіння пружні та добре утримують спину Фото: Тарас Брязгунов На другому ряду просторо навіть рослим пасажирам

Посадка досить висока, що разом із тоненькими стійками даху забезпечує непогану оглядовість у всіх напрямках. На додачу, є камери кругового огляду, хоча картинка з різних ракурсів виводиться як на нижній, так і на верхній дисплей. Це не дуже зручно, оскільки верхній екран все ж замалий. Сидіння доволі пружні і добре утримують спину. Вони обігріваються у всіх Subaru Forester 2024.

На другому ряду на брак місця не доведеться скаржитися навіть рослим пасажирам. За мірками свого класу Subaru Forester доволі просторий — запас для ніг і над головою ззаду непоганий. На додачу, у дивана регулюється кут нахилу спинки.

Задні пасажири в дорожчих Forester також отримали підігрів, а ще є окремі дефлектори обдування і пара USB-портів.

Багажник Subaru Forester великий — 505 л Фото: Тарас Брязгунов Зі складеними задніми сидіннями виходить рівна підлога Фото: Тарас Брязгунов Під підлогою облаштовані відсіки для дрібної поклажі Фото: Тарас Брязгунов Кросовер отримав запаску-докатку Фото: Тарас Брязгунов

Багажник Subaru Forester також порадує місткістю: 505 л у звичайному стані та 1775 л — зі складеними задніми кріслами. Його отвір широкий, а під підлогою над запаскою-докаткою є невеликі відділення для дрібної поклажі. У всіх версіях, крім базової, двері багажника отримали електропривод.

Комплектація Subaru Forester 2024

Топовий Subaru Forester Premium отримав електропакет, навігацію, камери по колу, люк, обігрів керма, контроль "сліпих" зон. До того ж, передбачено фірмовий комплекс безпеки EyeSight, що охоплює адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, утримання в смузі та контроль втоми водія.

Але й базова комплектація не така вже й бідна — безключовий доступ, клімат-контроль, датчики дощу і світла, 7 подушок безпеки. Хоча деяких опцій моделі все ж таки бракує — в інших кросоверів цього класу є, наприклад, вентиляція крісел або проекція на лобове скло.

Під капотом встановлена атмосферна опозитна четвірка Фото: Тарас Брязгунов

Ніяких революцій — двигун Subaru Forester

Новий Subaru Forester в Україні комплектують перевіреними опозитними двигунами об'ємом 2,0 л (156 к.с.) і 2,5 л (184 к.с.), доповненими безпосереднім уприскуванням палива.

Тестовий кросовер оснащено потужнішим мотором, який краще підходить 1,6-тонному авто. Його необхідно розкручувати, адже піковий крутний момент у 239 Н∙м досягається за високих 4400 об/хв. Утім, підхват відчутний приблизно після 3000 об/хв.

У міру зростання обертів двигун стає голоснішим. У спортивному режимі він більш чуйний і швидше реагує на натискання газу. Динаміка не ураганна, але цілком прийнятна — розгін до 100 км/год займає 9,5 с, а максимальна швидкість становить 207 км/год.

Кросовер не пасує на бездоріжжі Фото: Тарас Брязгунов

Заявлена витрата палива становить 9,3 л/100 км у міському циклі та 6,3 л/100 км — у заміському. Цифри цілком реальні — без заторів у нас вийшло 9,4-9,5 л на 100 км у місті. У заторах витрата зростає до суттєвих 10,5-11 л/100 км, хоча система глушіння мотора під час зупинок все ж таки допомагає економити паливо.

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Бездоріжжя не страшне

Ланцюговий безступеневий варіатор CVT Lineartronic непогано налаштований — працює плавно і демонструє доволі швидкі реакції. У ручному режимі він імітує 7-ступінчастий автомат, а перемикання відбуваються підрульовими пелюстками.

Subaru Forester — один із тих кросоверів, які не бояться бруду. Симетричний постійний повний привід і високий (220 мм) кліренс дають йому змогу впевнено почуватися на бездоріжжі. На додачу, передбачені система допомоги на крутому спуску і спеціальний позашляховий режим Х-Mode з режимами для снігу і бруду.

Підвіска Subaru Forester м'яка та довгохідна Фото: Тарас Брязгунов

Керованість Subaru Forester

Підвіска Subaru Forester також проєктувалася з прицілом на бездоріжжя — вона м'яка і довгохідна. Дорожні нерівності легко "ковтаються". Крени кузова при цьому хоч і помітні, але не критичні.

На асфальті кросовер Subaru демонструє відмінне зчеплення з дорогою. Кермо точне, а в режимі Sport — в міру важке, хоча більше зворотного зв'язку йому не завадило б. На трасі курсова стійкість не викликає нарікань. У салоні доволі тихо, хоча після 110 км/год проявляється шум вітру.

Фари є світлодіодними у всіх Subaru Forester Фото: Тарас Брязгунов

Ціна Subaru Forester в Україні

Новий Subaru Forester 2024 у базовій версії з 2,0-літровим двигуном коштує від 1 212 700 гривень. Найдорожча 2,5-літрова версія Premium обійдеться в 1 598 200 гривень. Більшість суперників у цьому класі співставні за вартістю.

Вердикт Фокуса

Subaru Forester — кросовер для консервативних водіїв. Вони оцінять атмосферний двигун, велику кількість кнопок у салоні та аналогові прилади. А ще авто підійде тим, кому доводиться часто з'їжджати з асфальту. Хоча турбована версія та низка сучасних опцій у лінійці все ж не були б зайвими.

Плюси Subaru Forester:

просторий салон і великий багажник;

хороша прохідність;

енергоємна підвіска.

Мінуси Subaru Forester:

не вистачає деяких сучасних опцій;

атмосферний мотор не найекономічніший.

Технічні характеристики Subaru Forester:

Тип двигуна бензиновий Кількість і розташування циліндрів 4, оппозитно Об'єм двигуна 2498 Потужність двигуна, к. с./об/хв 184/5800 Обертальний момент, Нм/об/хв 239/4400 Коробка передач варіатор Привід повний Споживання пального, місто-траса 9,3-6,3 л/100 км Макс. швидкість, км/год 207 Розгін 0–100 км/год, с 9,5 Об'єм паливного баку, л 63

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