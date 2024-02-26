Названо найкращий автомобіль в Європі за 2024 рік (фото)

Електромобіль Renault Scenic став кращим авто року в Європі. Жюрі конкурсу відзначило інноваційність та невисоку ціну електрокросовера.

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У рамках Женевського автосалону назвали переможця конкурсу European Car of the Year 2024 ("Європейський автомобіль року 2024"). Як і очікувалося, ним став електромобіль – кросовер Renault Scenic. Про це повідомляється на сайті премії.

Новий Renault Scenic набрав у голосуванні 329 голосів. Він обійшов новий BMW 5 Series (308 голосів) та Peugeot 3008 (197). Перше місце електрокросоверу віддали 22 з 58 членів журі конкурсу. Вони відзначили інноваційність та невисоку вартість електрокара.

BMW 5 Series Фото: BMW Peugeot 3008 Фото: Stellantis

Усього за звання кращого авто року в Європі боролися 28 різних моделей. Із них обрали сім фіналістів, причому всі вони електрифіковані.

Нагадаємо, що Renault Scenic повернувся на ринок у новому форматі – як 4,5-метровий сімейний електрокросовер вартістю від 38 700 євро. Його пропонують у версіях на 170 і 220 к. с., а його запас ходу складає від 430 до 625 км.

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Кращі авто в Європі обирають з 1964 року. За них голосує журі з автомобільних журналістів, які репрезентують 22 країни. Минулого року переможцем конкурсу European Car of the Year став кросовер Jeep Avenger.

До речі, нещодавно назвали і кращі авто року в Північній Америці.

Також Фокус розповідав про авто року в Японії.