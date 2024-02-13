Практичні та доступні: найкращі компактні кросовери 2024 року (фото)
У Великій Британії склали рейтинг найкращих компактних кросоверів для міста. У ТОП-10 потрапили моделі з просторим салоном і економічними двигунами.
Компактні кросовери — один з найпопулярніших сегментів авторинку. Вони невеликі, маневрені та економічні, але при цьому мають високий кліренс і просторі всередині. Британське видання Whatcar обрало найкращі компактні кросовери 2024 року.
10 місце. Audi Q2
Кросовер Audi Q2 не найдешевший, але зате у нього якісний салон і продумана мультимедійна система.
Плюси:
- якісний салон;
- хороша керованість.
- ліквідність.
Мінуси:
- висока ціна;
- жорсткувата їзда з 19-дюймовими дисками.
9 місце. Volkswagen T-Cross
Volkswagen T-Cross комфортабельний і непоганий в управлінні. Для своїх розмірів він просторий і має великий багажник.
Плюси:
- просторий салон;
- хороша керованість;
- високий рівень безпеки.
Мінуси:
- завищена ціна;
- оздоблення гірше, ніж у інших Volkswagen.
8 місце. Skoda Kamiq
У Skoda Kamiq місткий салон і великий багажник. Його турбомотори тяговиті й економічні.
Плюси:
- просторі салон і багажник;
- комфортабельна підвіска.
Мінуси:
- небагате базове оснащення;
- низька посадка.
7 місце. Volkswagen Taigo
Volkswagen Taigo — стильний побратим T-Cross з похилим купеподібним дахом. У нього напрочуд просторий другий ряд і багата комплектація. 1,0-літровий 95-сильний турбомотор економічний, а підвіска комфортабельна.
Плюси:
- просторий салон;
- комфортабельна підвіска;
- дешевий в утриманні.
Мінуси:
- нецікава керованість;
- не найкраща якість оздоблення.
6 місце. Skoda Karoq
У Skoda Karoq просторий і продуманий салон, а також багате оснащення. 150-сильний турбомотор тяговитий і економічний. Енергоємна підвіска добре справляється з вибоїнами.
Плюси:
- просторий і практичний салон;
- добре налаштована підвіска.
Мінуси:
- нецікава керованість.
5 місце. Range Rover Evoque
Range Rover Evoque приваблює якісним оздобленням салону, багатою комплектацією та високою посадкою. Можна вибирати бензинові, дизельні та гібридні модифікації.
Плюси:
- багате оснащення;
- ліквідність.
Мінуси:
- підвищена витрата палива;
- ненадійність.
4 місце. Smart #1
Перший кросовер Smart відрізняється від інших моделей марки розмірами та потужністю. Топовий 428-сильний варіант стартує до сотні за 3,9 с. У нього невисока посадка, але практичний інтер'єр з якісним оздобленням.
Плюси:
- якісний салон;
- хороші динаміка і керованість.
Мінуси:
- маленький багажник;
- жорстка підвіска.
3 місце. Ford Puma
У Ford Puma відмінна керованість і економічні 1,0-літрові турбомотори. Також варто відзначити великий багажник.
Плюси:
- великий багажник;
- економічні мотори;
- хороша керованість.
Мінуси:
- тісний другий ряд;
- не найкраща оглядовість.
2 місце. Volkswagen T-Roc
Volkswagen T-Roc просторіший за молодшого брата T-Cross. У нього якісний салон, місткий багажник і зручне водійське місце. Кросовер економічний і має енергоємну підвіску.
Плюси:
- комфортабельна їзда;
- великий багажник;
- висока посадка.
Мінуси:
- не найкраща керованість;
- висока ціна.
1 місце. Lexus LBX
Новий Lexus LBX — преміальний кросовер за відносно невисокою ціною. Кросовер вирізняється якісним внутрішнім оздобленням і хорошою шумоізоляцією. У авто м'яка підвіска та економічна гібридна установка.
Плюси:
- якісний салон;
- економічність;
- багате оснащення.
Мінуси:
- тісний салон.
Раніше Фокус розповідав про найкращі автомобілі для водіїв-початківців.
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