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Практичні та доступні: найкращі компактні кросовери 2024 року (фото)

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Фото: Auto Express | Компактні кросовери користуються величезним попитом

У Великій Британії склали рейтинг найкращих компактних кросоверів для міста. У ТОП-10 потрапили моделі з просторим салоном і економічними двигунами.

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Компактні кросовери — один з найпопулярніших сегментів авторинку. Вони невеликі, маневрені та економічні, але при цьому мають високий кліренс і просторі всередині. Британське видання Whatcar обрало найкращі компактні кросовери 2024 року.

10 місце. Audi Q2

Audi Q2, компактні кросовери, найкращі кросовери, найкращі компактні кросовери, найкращі кросовери, кросовери 2024 року Fullscreen
Audi Q2
Фото: Audi

Кросовер Audi Q2 не найдешевший, але зате у нього якісний салон і продумана мультимедійна система.

Плюси:

  • якісний салон;
  • хороша керованість.
  • ліквідність.

Мінуси:

  • висока ціна;
  • жорсткувата їзда з 19-дюймовими дисками.

9 місце. Volkswagen T-Cross

Volkswagen T-Cross, компактні кросовери, найкращі кросовери, найкращі компактні кросовери, найкращі кросовери, кросовери 2024 року Fullscreen
Volkswagen T-Cross
Фото: Volkswagen

Volkswagen T-Cross комфортабельний і непоганий в управлінні. Для своїх розмірів він просторий і має великий багажник.

Плюси:

  • просторий салон;
  • хороша керованість;
  • високий рівень безпеки.

Мінуси:

  • завищена ціна;
  • оздоблення гірше, ніж у інших Volkswagen.

8 місце. Skoda Kamiq

Skoda Kamiq, компактні кросовери, найкращі кросовери, найкращі компактні кросовери, компактні кросовери, кросовери 2024 року Fullscreen
Skoda Kamiq
Фото: Skoda

У Skoda Kamiq місткий салон і великий багажник. Його турбомотори тяговиті й економічні.

Плюси:

  • просторі салон і багажник;
  • комфортабельна підвіска.

Мінуси:

  • небагате базове оснащення;
  • низька посадка.

7 місце. Volkswagen Taigo

Volkswagen Taigo, компактні кросовери, найкращі кросовери, найкращі компактні кросовери, найкращі кросовери, кросовери 2024 року Fullscreen
Volkswagen Taigo
Фото: Volkswagen

Volkswagen Taigo — стильний побратим T-Cross з похилим купеподібним дахом. У нього напрочуд просторий другий ряд і багата комплектація. 1,0-літровий 95-сильний турбомотор економічний, а підвіска комфортабельна.

Плюси:

  • просторий салон;
  • комфортабельна підвіска;
  • дешевий в утриманні.

Мінуси:

  • нецікава керованість;
  • не найкраща якість оздоблення.

6 місце. Skoda Karoq

Skoda Karoq, компактні кросовери, найкращі кросовери, найкращі компактні кросовери, компактні кросовери, кросовери 2024 року Fullscreen
Skoda Karoq
Фото: Skoda

У Skoda Karoq просторий і продуманий салон, а також багате оснащення. 150-сильний турбомотор тяговитий і економічний. Енергоємна підвіска добре справляється з вибоїнами.

Плюси:

  • просторий і практичний салон;
  • добре налаштована підвіска.

Мінуси:

  • нецікава керованість.
Важливо
Зроблено в Україні: тест-драйв кросовера Skoda Karoq
Зроблено в Україні: тест-драйв кросовера Skoda Karoq

5 місце. Range Rover Evoque

Range Rover Evoque, компактні кросовери, найкращі кросовери, найкращі компактні кросовери, компактні кросовери, кросовери 2024 року Fullscreen
Range Rover Evoque
Фото: Land Rover

Range Rover Evoque приваблює якісним оздобленням салону, багатою комплектацією та високою посадкою. Можна вибирати бензинові, дизельні та гібридні модифікації.

Плюси:

  • багате оснащення;
  • ліквідність.

Мінуси:

  • підвищена витрата палива;
  • ненадійність.

4 місце. Smart #1

Smart #1, компактні кросовери, кращі кросовери, кращі компактні кросовери, кращі компактні кросовери, кросовери 2024 року Fullscreen
Smart #1
Фото: Mercedes-Benz

Перший кросовер Smart відрізняється від інших моделей марки розмірами та потужністю. Топовий 428-сильний варіант стартує до сотні за 3,9 с. У нього невисока посадка, але практичний інтер'єр з якісним оздобленням.

Плюси:

  • якісний салон;
  • хороші динаміка і керованість.

Мінуси:

  • маленький багажник;
  • жорстка підвіска.

3 місце. Ford Puma

Ford Puma, компактні кросовери, найкращі кросовери, найкращі компактні кросовери, найкращі кросовери, кросовери 2024 року Fullscreen
Ford Puma
Фото: Ford

У Ford Puma відмінна керованість і економічні 1,0-літрові турбомотори. Також варто відзначити великий багажник.

Плюси:

  • великий багажник;
  • економічні мотори;
  • хороша керованість.

Мінуси:

  • тісний другий ряд;
  • не найкраща оглядовість.
Важливо
Практичні та місткі: найкращі універсали 2024 року (фото)
Практичні та місткі: найкращі універсали 2024 року (фото)

2 місце. Volkswagen T-Roc

Volkswagen T-Roc, компактні кросовери, найкращі кросовери, найкращі компактні кросовери, найкращі кросовери, кросовери 2024 року Fullscreen
Volkswagen T-Roc
Фото: Volkswagen

Volkswagen T-Roc просторіший за молодшого брата T-Cross. У нього якісний салон, місткий багажник і зручне водійське місце. Кросовер економічний і має енергоємну підвіску.

Плюси:

  • комфортабельна їзда;
  • великий багажник;
  • висока посадка.

Мінуси:

  • не найкраща керованість;
  • висока ціна.

1 місце. Lexus LBX

Lexus LBX, компактні кросовери, найкращі кросовери, найкращі компактні кросовери, компактні кросовери, кросовери 2024 року Fullscreen
Lexus LBX
Фото: Lexus

Новий Lexus LBX — преміальний кросовер за відносно невисокою ціною. Кросовер вирізняється якісним внутрішнім оздобленням і хорошою шумоізоляцією. У авто м'яка підвіска та економічна гібридна установка.

Плюси:

  • якісний салон;
  • економічність;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • тісний салон.

Раніше Фокус розповідав про найкращі автомобілі для водіїв-початківців.

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