Маленькі та доступні: названо найкращі компактні електромобілі для міста (фото)

До рейтингу потрапили недорогі та компактні міські хетчбеки та кросовери. Запас ходу деяких моделей сягає 400 км.

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Електромобілі зараз найвигідніше брати як міське авто. У цьому разі не настільки важливий запас ходу, адже щоденні пробіги, як правило, невеликі. До того ж, на ринку останнім часом з'явилося чимало компактних і недорогих електрокарів. Британське видання Autocar обрало найкращі міські електромобілі 2024 року.

8 місце. ORA 03

ORA 03 Фото: Great Wall

Китайський електрокар ORA 03 відрізняється ретро-дизайном у дусі VW Beetle. Він багато оснащений, а його салон доволі просторий, хоча багажник при цьому маленький. У електромобіля хороша динаміка і комфортабельна підвіска.

Плюси:

оригінальний дизайн;

комфортабельна їзда;

просторий салон.

Мінуси:

невеликий запас ходу;

застаріла мультимедійна система;

маленький багажник.

Важливо

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7 місце. Honda e

Honda e Фото: Honda

Перший електромобіль Honda має яскравий вигляд і непоганий в управлінні, та й 154-сильного мотора йому вистачає. У нього великий дисплей у салоні та камери замість дзеркал, однак запас ходу становить лише 220 км.

Плюси:

яскравий дизайн;

хороша керованість;

непогана динаміка.

Мінуси:

невеликий запас ходу;

маленький багажник.

6 місце. BYD Dolphin

BYD Dolphin Фото: BYD Auto

Новий BYD Dolphin — дешевий електромобіль із запасом ходу 400 км. Його вартість дозволяє закрити очі на малопотужний двигун або застарілу мультимедійну систему. Авто доволі просторе всередині та багато оснащене.

Плюси:

просторий салон;

невисока ціна;

великий запас ходу.

Мінуси:

малопотужний мотор;

не найкраща керованість.

5 місце. Mazda MX-30

Mazda MX-30 Фото: Mazda

Перший електрокросовер Mazda має оригінальний вигляд, якісний і просторий усередині, проте батарея на 35,5 кВт∙год дає змогу проїхати лише 200 км. Динаміка зі 143-сильним мотором також не найкраща, але зате керованість порадує.

Плюси:

якісне оздоблення салону;

хороша керованість;

незвичайний дизайн.

Мінуси:

маленький запас ходу;

велика маса.

4 місце. Mini Cooper Electric

Mini Cooper Electric Фото: MINI

Електричний Mini настільки ж цікавий в управлінні, як і бензинова версія. Його 184-сильний мотор від BMW i3S забезпечує непогану динаміку. Однак хетчбек тісний, а його запас ходу — лише 230 км. Втім, у нинішньому році на ринок виходить нове покоління моделі зі збільшеною батареєю.

Плюси:

непогана динаміка;

хороша керованість;

стильний дизайн.

Мінуси:

тісний другий ряд і маленький багажник;

невеликий запас ходу.

3 місце. Opel Corsa Electric

Opel Corsa Electric Фото: Stellantis

Новий Opel Corsa Electric може проїхати майже 400 км без підзарядки, а 156-сильного мотора вистачає для хорошої динаміки. У нього хороша шумоізоляція і сучасна мультимедійна система.

Плюси:

великий запас ходу;

хороша шумоізоляція.

Мінуси:

тісний другий ряд;

нецікава керованість.

2 місце. Fiat 500e

Fiat 500e Фото: Fiat

Електромобіль Fiat 500 другого покоління приваблює яскравим дизайном. Він потужніший за попередника (117 к. с.), а його запас ходу збільшено до 320 км. Щоправда, хетчбек не найпросторіший.

Плюси:

яскравий дизайн;

хороша керованість.

Мінуси:

тісний салон;

малий запас ходу.

Важливо

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1 місце. Peugeot e-208

Peugeot e-208 Фото: Stellantis

Електричний Peugeot 208 має пристойний запас ходу в 400 км, а 156-сильний мотор робить його жвавим. Він не найпросторіший у класі, але зате стильний, вельми комфортабельний і непогано оснащений.

Плюси:

великий запас ходу;

комфортабельна їзда;

непогана динаміка.

Мінуси:

тісний салон;

нецікава керованість.

Раніше Фокус розповідав, що продажі електромобілів в Україні зросли майже втричі.

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