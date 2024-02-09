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Авто

Маленькие и доступные: названы лучшие компактные электромобили для города (фото)

электромобили для города, лучшие электромобили, городские электромобили
Фото: Motor Trend | На рынке немало компактных электромобилей для города

В рейтинг попали недорогие и компактные городские хэтчбеки и кроссоверы. Запас хода некоторых моделей достигает 400 км.

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Электромобили сейчас выгоднее всего брать в качестве городского авто. В этом случае не столь важен запас хода, ведь ежедневные пробеги, как правило, небольшие. К тому же, на рынке в последнее время появилось немало компактных и недорогих электрокаров. Британское издание Autocar выбрало лучшие городские электромобили 2024 года.

8 место. ORA 03

ORA 03, электромобили для города, лучшие электромобили, городские электромобили Fullscreen
ORA 03
Фото: Great Wall

Китайский электрокар ORA 03 отличается ретро-дизайном в духе VW Beetle. Он богато оснащен, а его салон довольно просторный, хотя багажник при этом маленький. У электромобиля хорошая динамика и комфортабельная подвеска.

Плюсы:

  • оригинальный дизайн;
  • комфортабельная езда;
  • просторный салон.

Минусы:

  • небольшой запас хода;
  • устаревшая мультимедийная система;
  • маленький багажник.
Важно
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7 место. Honda e

Honda e, электромобили для города, лучшие электромобили, городские электромобили Fullscreen
Honda e
Фото: Honda

Первый электромобиль Honda ярко выглядит и неплох в управлении, да и 154-сильного мотора ему хватает. У него большой дисплей в салоне и камеры вместо зеркал, однако запас хода составляет всего 220 км.

Плюсы:

  • яркий дизайн;
  • хорошая управляемость;
  • неплохая динамика.

Минусы:

  • небольшой запас хода;
  • маленький багажник.

6 место. BYD Dolphin

BYD Dolphin, электромобили для города, лучшие электромобили, городские электромобили Fullscreen
BYD Dolphin
Фото: BYD Auto

Новый BYD Dolphin – дешевый электромобиль с запасом хода 400 км. Его стоимость позволяет закрыть глаза на маломощный двигатель или устаревшую мультимедийную систему. Авто довольно просторное внутри и богато оснащено.

Плюсы:

  • просторный салон;
  • невысокая цена;
  • большой запас хода.

Минусы:

  • маломощный мотор;
  • не самая лучшая управляемость.

5 место. Mazda MX-30

Mazda MX-30, электромобили для города, лучшие электромобили, городские электромобили Fullscreen
Mazda MX-30
Фото: Mazda

Первый электрокроссовер Mazda оригинально выглядит, качественный и просторный внутри, однако батарея на 35,5 кВт∙ч позволяет проехать всего 200 км. Динамика со 143-сильным мотором также не самая лучшая, но зато управляемость порадует.

Плюсы:

  • качественная отделка салона;
  • хорошая управляемость;
  • необычный дизайн.

Минусы:

  • маленький запас хода;
  • большая масса.

4 место. Mini Cooper Electric

Mini Cooper Electric, электромобили для города, лучшие электромобили, городские электромобили Fullscreen
Mini Cooper Electric
Фото: MINI

Электрический Mini столь же интересен в управлении, как и бензиновая версия. Его 184-сильный мотор от BMW i3S обеспечивает неплохую динамику. Однако хэтчбек тесный, а его запас хода – всего 230 км. Впрочем, в нынешнем году на рынок выходит новое поколение модели с увеличенной батареей.

Плюсы:

  • неплохая динамика;
  • хорошая управляемость;
  • стильный дизайн.

Минусы:

  • тесный второй ряд и маленький багажник;
  • небольшой запас хода.

3 место. Opel Corsa Electric

Opel Corsa Electric, электромобили для города, лучшие электромобили, городские электромобили Fullscreen
Opel Corsa Electric
Фото: Stellantis

Новый Opel Corsa Electric может проехать почти 400 км без подзарядки, а 156-сильного мотора хватает для хорошей динамики. У него хорошая шумоизоляция и современная мультимедийная система.

Плюсы:

  • большой запас хода;
  • хорошая шумоизоляция.

Минусы:

  • тесный второй ряд;
  • неинтересная управляемость.

2 место. Fiat 500e

Fiat 500e, электромобили для города, лучшие электромобили, городские электромобили Fullscreen
Fiat 500e
Фото: Fiat

Электромобиль Fiat 500 второго поколения привлекает ярким дизайном. Он мощнее предшественника (117 л. с.), а его запас хода увеличен до 320 км. Правда, хэтчбек не самый просторный.

Плюсы:

  • яркий дизайн;
  • хорошая управляемость.

Минусы:

  • тесный салон;
  • малый запас хода.
Важно
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1 место. Peugeot e-208

Peugeot e-208, электромобили для города, лучшие электромобили, городские электромобили Fullscreen
Peugeot e-208
Фото: Stellantis

Электрический Peugeot 208 обладает приличным запасом хода в 400 км, а 156-сильный мотор делает его резвым. Он не самый просторный в классе, но зато стильный, весьма комфортабельный и неплохо оснащен.

Плюсы:

  • большой запас хода;
  • комфортабельная езда;
  • неплохая динамика.

Минусы:

  • тесный салон;
  • неинтересная управляемость.

Ранее Фокус рассказывал, что продажи электромобилей в Украине выросли почти в три раза.

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