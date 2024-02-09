Маленькие и доступные: названы лучшие компактные электромобили для города (фото)

В рейтинг попали недорогие и компактные городские хэтчбеки и кроссоверы. Запас хода некоторых моделей достигает 400 км.

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Электромобили сейчас выгоднее всего брать в качестве городского авто. В этом случае не столь важен запас хода, ведь ежедневные пробеги, как правило, небольшие. К тому же, на рынке в последнее время появилось немало компактных и недорогих электрокаров. Британское издание Autocar выбрало лучшие городские электромобили 2024 года.

8 место. ORA 03

ORA 03 Фото: Great Wall

Китайский электрокар ORA 03 отличается ретро-дизайном в духе VW Beetle. Он богато оснащен, а его салон довольно просторный, хотя багажник при этом маленький. У электромобиля хорошая динамика и комфортабельная подвеска.

Плюсы:

оригинальный дизайн;

комфортабельная езда;

просторный салон.

Минусы:

небольшой запас хода;

устаревшая мультимедийная система;

маленький багажник.

Важно

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7 место. Honda e

Honda e Фото: Honda

Первый электромобиль Honda ярко выглядит и неплох в управлении, да и 154-сильного мотора ему хватает. У него большой дисплей в салоне и камеры вместо зеркал, однако запас хода составляет всего 220 км.

Плюсы:

яркий дизайн;

хорошая управляемость;

неплохая динамика.

Минусы:

небольшой запас хода;

маленький багажник.

6 место. BYD Dolphin

BYD Dolphin Фото: BYD Auto

Новый BYD Dolphin – дешевый электромобиль с запасом хода 400 км. Его стоимость позволяет закрыть глаза на маломощный двигатель или устаревшую мультимедийную систему. Авто довольно просторное внутри и богато оснащено.

Плюсы:

просторный салон;

невысокая цена;

большой запас хода.

Минусы:

маломощный мотор;

не самая лучшая управляемость.

5 место. Mazda MX-30

Mazda MX-30 Фото: Mazda

Первый электрокроссовер Mazda оригинально выглядит, качественный и просторный внутри, однако батарея на 35,5 кВт∙ч позволяет проехать всего 200 км. Динамика со 143-сильным мотором также не самая лучшая, но зато управляемость порадует.

Плюсы:

качественная отделка салона;

хорошая управляемость;

необычный дизайн.

Минусы:

маленький запас хода;

большая масса.

4 место. Mini Cooper Electric

Mini Cooper Electric Фото: MINI

Электрический Mini столь же интересен в управлении, как и бензиновая версия. Его 184-сильный мотор от BMW i3S обеспечивает неплохую динамику. Однако хэтчбек тесный, а его запас хода – всего 230 км. Впрочем, в нынешнем году на рынок выходит новое поколение модели с увеличенной батареей.

Плюсы:

неплохая динамика;

хорошая управляемость;

стильный дизайн.

Минусы:

тесный второй ряд и маленький багажник;

небольшой запас хода.

3 место. Opel Corsa Electric

Opel Corsa Electric Фото: Stellantis

Новый Opel Corsa Electric может проехать почти 400 км без подзарядки, а 156-сильного мотора хватает для хорошей динамики. У него хорошая шумоизоляция и современная мультимедийная система.

Плюсы:

большой запас хода;

хорошая шумоизоляция.

Минусы:

тесный второй ряд;

неинтересная управляемость.

2 место. Fiat 500e

Fiat 500e Фото: Fiat

Электромобиль Fiat 500 второго поколения привлекает ярким дизайном. Он мощнее предшественника (117 л. с.), а его запас хода увеличен до 320 км. Правда, хэтчбек не самый просторный.

Плюсы:

яркий дизайн;

хорошая управляемость.

Минусы:

тесный салон;

малый запас хода.

Важно

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1 место. Peugeot e-208

Peugeot e-208 Фото: Stellantis

Электрический Peugeot 208 обладает приличным запасом хода в 400 км, а 156-сильный мотор делает его резвым. Он не самый просторный в классе, но зато стильный, весьма комфортабельный и неплохо оснащен.

Плюсы:

большой запас хода;

комфортабельная езда;

неплохая динамика.

Минусы:

тесный салон;

неинтересная управляемость.

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