Продажи электромобилей в Украине выросли почти в три раза: самые популярные модели (фото)

Три четверти проданных электрокаров в Украине — с пробегом. Самыми популярными являются электрические модели Volkswagen, Tesla и Nissan.

Related video

Спрос на электромобили в Украине продолжает расти. За январь впервые поставили на учет 3544 электрокара, что в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствует статистика ассоациации "Укравтопром".

Доля новых электромобилей на рынке выросла до 24%. 3490 электромобилей были легковыми (840 новых и 2560 подержанных), а 54 — коммерческими (из них 50 — с пробегом).

Volkswagen ID.4 Фото: Volkswagen

Наибольшим спросом пользуются электромобили Volkswagen, Nissan и Tesla. В сегменте новых авто преобладают электрокары из Китая, а лидирует кроссовер Volkswagen ID.4.

Топ-5 новых электромобилей в Украине за январь 2024 года:

Volkswagen ID.4 — 286 проданных авто. BYD Song Plus — 83 шт. Honda e:NS1 — 80 шт. Toyota bZ4X — 56 шт. Nissan Ariya — 50 шт.

Nissan Leaf Фото: Nissan

Среди подержанных электрокаров на первом месте по-прежнему Nissan Leaf.

Важно

В Украину привезут доступный электромобиль Kia с запасом хода 460 км (фото)

Самые популярные электромобили с пробегом в Украине:

Nissan Leaf — 355 проданных авто. Tesla Model 3 — 309 шт. Tesla Model Y — 242 шт. Volkswagen e-Golf — 178 шт. Volkswagen ID.4 — 169 шт.

К слову, в Украине очень скоро подешевеет растаможка коммерческих электрокаров — их освободили от НДС.

Также Фокус рассказывал, что в нашей стране резко вырос спрос на б/у авто.