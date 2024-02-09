Продажі електромобілів в Україні зросли майже втричі: найпопулярніші моделі (фото)

Три чверті проданих електрокарів в Україні — з пробігом. Найпопулярнішими є електричні моделі Volkswagen, Tesla і Nissan.

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Попит на електромобілі в Україні продовжує зростати. За січень вперше поставили на облік 3544 електрокари, що в 2,8 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".

Частка нових електромобілів на ринку зросла до 24%. 3490 електромобілів були легковими (840 нових і 2560 старих), а 54 — комерційними (з них 50 — з пробігом).

Volkswagen ID.4 Фото: Volkswagen

Найбільшим попитом користуються електромобілі Volkswagen, Nissan і Tesla. У сегменті нових авто переважають електрокари з Китаю, а лідирує кросовер Volkswagen ID.4.

Топ 5 нових електромобілів в Україні за січень 2024 року:

Volkswagen ID.4 — 286 проданих авто. BYD Song Plus — 83 шт. Honda e:NS1 — 80 шт. Toyota bZ4X — 56 шт. Nissan Ariya — 50 шт.

Nissan Leaf Фото: Nissan

Серед уживаних електрокарів на першому місці, як і раніше, Nissan Leaf.

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Найпопулярніші електромобілі з пробігом в Україні:

Nissan Leaf — 355 проданих авто. Tesla Model 3 — 309 шт. Tesla Model Y — 242 шт. Volkswagen e-Golf — 178 шт. Volkswagen ID.4 — 169 шт.

До речі, в Україні дуже скоро подешевшає розмитнення комерційних електрокарів — їх звільнили від ПДВ.

Також Фокус розповідав, що в нашій країні різко зріс попит на вживані авто.